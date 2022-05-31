Kayseri'deki terör saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşması, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar, terör saldırısının faillerinden terör örgütü PKK'lı Ferhat Tekiner ile B.K, M.A. ve M.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu avukatlar müdahil olarak katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15 kez "kasten öldürme" 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.