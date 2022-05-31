Kaymakamlıktan 'çocuk tacizi mahalleyi ayağa kaldırdı' iddiasına yalanlama
Bağcılar Kaymakamlığı, bugün sosyal medyada "Bağcılar'da çocuk tacizi mahalleyi ayağa kaldırdı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 19:09
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 8 Ağustos'ta meydana gelen olayın şüphelisi A.M'nin, aynı gün güvenlik güçlerince ikametinde yakalanarak adliyeye sevk edildiği ve 9 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.
Açıklamada, geçen yıl yaşanan bu menfur olayın bugün meydana geldiğine ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız