Almanya'da 20 yaşındaki Türk manşette: 6 ayda 5.7 milyon Euro dolandırdı

Almanya'da 20 yaşındaki Türk genci Emre, 6 ay içerisinde 5,7 milyon Euro dolandırma hikayesi ile ülke basının manşetlerinde yer aldı.

Bild, Hollywood filmlerine benzer dolandırıcılık hikayesi ile Emre'yi manşetine taşırken, Freiburg'da yaşayan 20 yaşındaki gencin, corona virüs testleriyle müşterilerini 5,7 milyon Euro dolandırdığı aktarıldı.

492 bin corona testi için 5.7 milyon euro (yaklaşık 100 milyon TL) toplayan Emre'nin müşterilerden parayı aldıktan sonra testleri göndermediği belirtildi.

Bild, Emre'nin ifadelerini paylaşırken, 20 yaşındaki Türk gencinin "İlk olarak Almanya'nın Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği'ne kayıt oldum. Bu, birkaç dakikamı aldı. Burada sadece testleri yaptığımı onaylamam gerekiyordu. Ben de binlerce kişinin testini onayladım ve devlete gönderilmesini sağladım" şeklinde konuştuğunu vurguladı.

Haberde babasının üç farklı test merkezi olduğunu söyleyerek binlerce kişiyi dolandıran Emre'nin sahibi olarak da en çok gittiği barın adresini verdiğinin altı çizildi.

Mart ve Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 492 bin test yaptırdığını söyleyerek 5.7 milyon euro dolandıran Emre'nin Eylül ayında parayı aldığı belirtilen haberde, 800 Euro maaşı olan Emre'nin hesabına geçen para sonrası banka çalışanlarının polise ihbar etmesiyle yakalandığı bildirildi.

Daha önce de Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın, Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8,2 milyon Euro çaldığı iddia edilmişti. Alman basını Gündoğan'ın soygunda kendisine yardım eden arkadaşlarıyla Ege'de bir villada kaldığını yazmıştı.