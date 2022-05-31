HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü
Sivas'ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri öldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 21:08
Edinilen bilgiye göre olay Zara ilçesi Dilekpınar köyünde bulunan hidroelektrik santralinde (HES) meydana geldi. Santralin su tahliye borusunda tamirat yapan; M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek tahliye borusunun içerisine düştü. Boruda sıkışan işçilerden M.i. olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırılan Y.Ş'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız