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TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 21:22
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TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik teklif Genel Kurul'da

Teklifin tümü üzerine söz alan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, teklifte yer alan ilgili düzenlemelerle serbest bölgelerde bulunan üst yapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Nisanda gerçekleştirilen ihracatın bir diğer sevindirici yanının ise Ukrayna pazarının yeniden yükselişe geçmesi olduğunu kaydeden Başkan, "Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat durmuş ve belirsiz bir durum yaşanırken, nisan ayında Ukrayna'ya ihracatın yeniden yükselişe geçtiği gözlemlenmiş, Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla, savaşa rağmen yüzde 19,42 oranında artmış ve 9 milyon 622 bin 361 dolar seviyesine de yükselmiştir." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, teklifte ilginç bir durum olduğunu iddia ederek, "Bakanlık, TİM yani Türkiye İhracatçılar Meclisine genel sekreter, genel sekreter yardımcıları atayacak, belirleyecek ve bunun üzerinden orayı kontrol edecek, bir kayyum sisteminin başka bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak." dedi.

- "Elinden alacağınız gelirlerin onları durdurmaya yetmeyeceğini bilmelisiniz"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, teklifin birinci maddesinin fuarların iç alanlarında belirli belediyelerin aldığı reklam ve ilan vergisini kaldırdığını söyleyerek, "büyükşehir belediyelerinin ellerindeki imkanların neresinden, nasıl acaba tasarruf edip, onların elinden bu yetkileri alıp gelirlerini kısabiliriz" diye büyük bir gayret olduğunu ileri sürdü.

İstanbul, İzmir ve Antalya'nın en fazla fuarların yapıldığı iller olduğuna dikkati çeken Budak, "Bu üç büyükşehir belediyesi Cumhuriyet Halk Partisinin belediyesi. 'CHP'nin şu anda iktidar olduğu belediyelerde gelirlerin üzerinden ne kadar yontabilirsek bu belediyeleri başarısız hale getirebiliriz?' düşüncesi var. Çok beklersiniz. Belediyelerimiz şu anda inanılmaz mucizeler yaratıyor, bu gelirlerle mucizeler yaratıyor. Bu kanunla da elinden alacağınız gelirlerin aslında onları durdurmaya yetmeyeceğini bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerine şahsı adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, izlenen yanlış politikalar sebebiyle yol, kaynak ve ekonominin bittiğini öne sürerek, "İhracatçı enerji ve taşınma maliyetlerine, üretici ham madde fiyatlarına, vatandaş mutfaktaki yangına çözüm bekliyor. Sizin tek derdiniz TİM'in üzerinde vesayet kurmak, CHP'li belediyelerin kaynaklarını kesmek olmuş." diye konuştu.

- "Türkiye, 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacak"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Türkiye'nin, 2021 yılında dış ticarette yakaladığı başarıyı 2022 yılında da yükselterek 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacağını belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ülkede düzenlenen fuarların, ihracatın artırılmasına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Sezal, "Yaptığımız düzenlemede fuarlara katılımların ulusal ve uluslararası düzeyde artırılması amacıyla, fuarlarda iş hacmi ve istihdam artışı yaratılması suretiyle ilave katma değer sağladığı da göz önüne alınarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların vergi muafiyeti kapsamına girmesi amaçlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Yıllık aidat tahsilatında iflas, ölüm, ticareti terk etme gibi nedenlerle yaşanan aksaklıklar sonucunda ihracatçı birliklerinde borçlu üye sayısında ciddi bir artış meydana geldiğini ve söz konusu borçların hukuki anlamda takibinin de çok ciddi külfetler doğurduğunu anlatan Sezal, yapılan düzenlemeyle hem mevcut borçlarla ilgili hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesinin amaçlandığını, sorunların çözüme kavuşması sayesinde gerek ihracatçı birliği üzerindeki yükün azaltılması gerek firma şikayetlerinin önüne geçilmesi açısından ciddi bir fayda sağlayacağını dile getirdi.

Sezal, ihracatçı birliklerin sevk ve idaresindeki sorumlu genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının atamalarındaki gecikmelerden dolayı ve uzun süredir kadroların boş kalması nedeniyle ortaya çıkacak aksamaların önüne geçilebilmesi amacıyla bir ay içerisinde yönetim kurullarınca atama yapılmayan veya yapılamayan durumlarda anılan kadrolara Ticaret Bakanlığı tarafından atama yapılabilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal, Dış Ticaret Kompleksi binasının TİM ve birliklerin kullanımında olan bölümüne ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme ile halihazırda Ticaret Bakanlığına tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan söz konusu taşınmazların anılan kurumlara bedelsiz olarak kullandırılması ve maddenin yürürlük tarihinden önceki kullanımlar için herhangi bir bedel alınmamasının amaçlandığını anlattı.

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerin görüşmelerine geçildi. Birinci maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Adan, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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