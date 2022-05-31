Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti

Kaza öğle saatlerinde Siverek - Güvenli Kırsal Mahallesi yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yunus K. (29) İdaresindeki 33 EAY 77 Plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Emrah Efe (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aklanırken, kazada ağır yaralanan Emrah Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Emrah Efe'nin Siverek Güvenli Hakkı Bucak İmam Hatip İlkokulunda görevli öğretmen olduğu öğretinlerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.