Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel alım detaylarına ilişkin müjdeyi, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile açıkladı.

Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak açılan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sözlü aşamasına katılan adaylar, sonuçlarını GSBNET üzerinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog Alımı Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 14 Mart - 01 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen "2021 Yılı Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog Alımı" sözlü sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 18-29 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen "2021 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" sözlü sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları için TIKLAYINIZ

2021 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sonuçları için TIKLAYINIZ

2021 Yılı Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog Alımı Sonuçları için TIKLAYINIZ