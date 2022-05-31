Valilikten Beyoğlu'nda izinsiz gösteri açıklaması

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve kendilerini uyaran polis ekiplerine sopa, taş ve su şişeleriyle saldıran gruptan 170 kişi gözaltına alındı.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek Sokak'ta toplanan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in de aralarında bulunduğu grup, Gezi Parkı odaklı olayların 9. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Meşelik Sokağı'na inen gruptakiler, İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Polisin izinsiz olduğu için yürüyüşlerini engellediği gruptakiler, taşıdıkları flamaların sopaları, taş ve su şişeleriyle polis ekiplerine saldırdı.

Ekipler, uyarıları dikkate almayan ve İpek Sokak'ta barikat kurmak isteyen gruptakilere biber gazıyla müdahale ederek, bazı kişileri gözaltına aldı.

Buradaki olayların ardından Sıraselviler Caddesi'ne giden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'ndaki önlemlerini sürdürüyor.

- Valilik, 170 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle Beyoğlu ilçesinin muhtelif semtlerinden Taksim Meydanı'na izinsiz toplu yürüyüş teşebbüsleri olduğu belirtildi.

İpek Sokak, TMMOB binası önü, Galatasaray Meydanı ve Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na doğru izinsiz toplu yürüyüşe geçen gruplara güvenlik güçleri tarafından, ''kentte 2911 Sayılı Yasa uyarınca toplantı, gösteri, basın açıklaması ve yürüyüş gibi faaliyetler için belirlenen yerler arasında Beyoğlu ilçesinin bulunmadığı'' uyarısının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılmak istenen yürüyüşlerin yasal olmadığı belirtilerek, eyleme son verilmesi için yoğun uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. Güvenlik güçlerimizce yapılan uyarılara rağmen Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar eden, taşlı ve sopalı mukavemetle karşılık veren toplam 170 kişi yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.