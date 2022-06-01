HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor

Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi, Meclis çalışmalarına katılmadığı için 'Devamsızlık' gerekçesine dayandırılacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanvekillerinin Genel Kurul oturumunu yönettiği günlerde, çalışmalar 'Yoklama' ile açılacak. İç tüzüğe göre, bir ay içinde 5 birleşime, mazeretsiz katılmayan milletvekillinin milletvekilliği düşürülüyor.

Bu kapsamda HDP'li Güzel, 5 birleşim boyunca Genel Kurul'a gelmezse, devamsızlığı TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilecek ve Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna bildirilecek. Karma Komisyon milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar alıp, raporu Genel Kurul'a sunacak. Genel Kurul'da yapılacak oylamada salt çoğunlukla karar alınırsa, Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.