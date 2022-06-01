2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

DUYURU

(01 Haziran 2022)

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



DİKKAT!

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar için Tıklayınız.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımı:

2022-YKS, 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.