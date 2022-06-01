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Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu

Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu. Yerel mahkeme karara uyarsa Kadir Şeker tahliye olabilir

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Haziran 2022 08:31
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Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu

Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu. Yerel mahkeme karara uyarsa Kadir Şeker tahliye olabilir

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in yargılandığı dosyayla ilgili temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay, Şeker'e verilen cezayı fazla buldu.

Sabah'ın haberine göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

SABAH'ın ulaştığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararına göre, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek.

TAHLİYE YOLU AÇILABİLİR

Yargıtay'ın Kadir Şeker kararını SABAH'a değerlendiren avukat İsa Atakan Şahin, ilk derece mahkemesinin Yargıtay'ın bozma ilamına uyması halinde tutuklulukta geçen süre sebebiyle yaşanılan mağduriyet ve hükmedilecek ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

Kadir Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme, Şeker'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gönderilmişti. Dosyaya yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

MEŞRU MÜDAFAA SAYILMADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnamede, suçta kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddeti birlikte değerlendirildiğinde, Kadir Şeker'in eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğuna, Şeker'in savunmalarının öldürme kastı bulunmadığına, ilgili madde kapsamında kalan "yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi" suçunu oluşturduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddi talep edildi. Başsavcılık, Kadir Şeker dosyasını bozma istemiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi.

EYLEMDEKİ TAHRİK UNSURLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

YEREL MAHKEMECE VERİLEN 15 YIL HAPİS CEZASI FAZLA BULUNDU

KAPAT [X]

Daire, dosyayla ilgili olarak yapılan itirazları yerinde bularak "tahrik" hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde yer alan "Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir" hükümler uygulandı.

Buna göre, yerel mahkeme bozmaya uyarsa Kadir Şeker'in alt sınırdan ceza alması ve mahkeme tarafından iyi hal indirimi uygulanması durumunda sonuç ceza 10 yıla indirilmiş olacak.

"HÜKÜMLER UYGULANIRSA CEZA 10 YILA DÜŞECEK"

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararını SABAH'a değerlendiren avukat İsa Atakan Şahin, ilk derece mahkemesinin Yargıtay'ın kararına uyması halinde Kadir Şeker'in 12 yıl ile cezalandırılıp iyi hal indirimi ile birlikte neticeten 10 yıl hapis cezasına çarptırılacağına dikkat çekti.

"KADİR ŞEKER'İN TAHLİYE EDİLECEĞİ KANAATİNDEYİZ"

Şeker'in tahliye edilip edilmeyeceği konusunda ise değerlendirmelerde bulunan Şahin, şu ifadeleleri kullandı:

"Mevcut infaz düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda, Kadir Şeker bir yıl kapalı cezaevinde kalıp ardından açık cezaevinde cezasını tamamlayacaktır. Fakat, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan mahkumların uzun süredir izinli olduğu göz önünde bulundurulduğunda Kadir Şeker bu durumda izinli olarak günlük hayatta cezasını sürdürecektir"

" Fakat bilindiği üzere Kadir Şeker 2 yıl 4 aydır tutuklu bulunmakta. Tutuklu bulunduğu süreden kapalı cezaevinde geçirmesi ereken süre mahsup edildiğinde, Şeker'in bir yıl 4 ayını tutuklu olarak geçirmesi yaşadığı hak mahrumiyetini gözler önüne sermektedir."

"İlk derece mahkemesinin Yargıtay'ın bozma ilamına uyması halinde tutuklulukta geçen süre sebebiyle yaşanılan mağduriyet ve hükmedilecek ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda ilk derece mahkemesi tarafından Kadir Şeker'in tahliye edilerek yargılamaya tutuksuz devam edileceği kanaatindeyiz."

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