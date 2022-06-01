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MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti!

Çifte operasyonla hem Rus suikast hücresini hem de MOSSAD casuslarını kıskıvrak yakalayan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçtiğimiz aylarda 1'i eski Rus polisi 6 kişilik yeni bir suikast hücresini daha çökerttiği ortaya çıktı.

Eklenme : 01 Haziran 2022 08:40
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MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl ekim ayında, Çeçen muhaliflere yönelik suikast planlayan dördü Rus vatandaşı 6 kişilik casusluk ve suikast şebekesini İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonla yakalamıştı. MİT'in bu operasyonun öncesinde de Rus istihbaratına çalışan 2'si Türk vatandaşı 6 kişilik bir suikast hücresini de geçtiğimiz yıl Mart ayında deşifre ettiği ortaya çıktı.


Yeni ortaya çıkan ikinci suikast hücresinin ayrıntılarına ise SABAH ulaştı. Rus istihbaratının Türkiye'deki network ağlarını tek tek çökerten MİT, 3 kişilik bu yeni suikast hücresinin Rusya muhalifi olan ve Türkiye'de yaşayan isimlere yönelik suikast planladığını saptadı.

HÜCRE ÜYESİ ESKİ RUS POLİSİ ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre; bu hücrenin başında Rusya Federasyonu vatandaşı Khamzat Dokuev bulunuyordu. MİT, Dokuev'in 2014 yılında suikast girişiminde bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Daha önce "Iusupov" ve "Dadaev" soy isimlerini kullanarak ülkemize giren ve 2015'de casusluk faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilen Khamzat, bu sefer Dokuev ismini kullanarak oluşturduğu kimlikle beraberindeki iki Rus vatandaşı eski polis Muslım Amırıev ve Badurdın Kımıev ile geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye'ye giriş yaptı.

3 HEDEFTEN 2'Sİ TÜRKİYE'DE İKAMET EDİYORDU

2011 yılından beri yurda 74 kez giriş çıkış kaydı olan Dokuev'in 3 farklı soy isim kullandığı belirlendi. Şebekenin hedefinde ise Rus devletini dolandırdığı iddia edilen ve Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan 3 Rus vatandaşı vardı. İddiaya göre bu isimlerden 2'si Türkiye'de bulunuyordu.

RUSYA'YI 4 MİLYAR RUBLE ZARAR UĞRATTILAR

Suikast hücresini hedefindeki Türkiye'de yaşayan bu iki isim, Rusya Savunma Bakanlığı Mülkiyet İlişkileri Dairesi eski başkan yardımcısı Daniil Sukhanov ve Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Saint Petersburg Mühendislik ve Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi Eski Başkanı" Alexei Kupriyanov'du. İki isim Rusya'da askeri bölge içerisindeki bulunan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek Çin'e kereste olarak satıldığı ve bundan dolayı Rusya'nın 4 Milyar ruble (1 Milyar lira) zarar uğratmakla suçlanıyordu.

BİLGİLER RUS İSTİHBARATÇI ANDREY'DEN

İddialara göre Dokuev'in liderliğindeki hücre tüm bu bilgileri Rus istihbaratında görevli Andrey isimli kişiden temin etti. Rus devletini dolandıran ve Türkiye'de yaşayan 2 Rus vatandaşının adresini tespit ettiklerinde Rusya'nın İstanbul Konsolosluğuna bildirecekleri konusunda anlaştılar.

3'Ü OTELDE GÖZALTINA ALINDI

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine düğmeye basarak geçtiğimiz aylarda Khamzat Dokuev liderliğindeki 6 kişilik Rus casusluk şebekesinin Fatih'te kaldığı otele operasyon düzenledi. İlk etapta gözaltına alınan 6 şüphelinin dijital materyallerine el konuldu. Şüphelilerin suikast amacıyla Türkiye'ye geldikleri, Rusya tarafından aranan iki üst düzey Rus yetkilisinin Türkiye'deki adreslerine ilişkin araştırmada bulunduğu saptandı.

YEREL İSTİHBARAT 'YALNIZ KURT'TAN

Gözaltına alınan 6 kişi arasında, şebekeye Türkiye'deki faaliyetlerinde yardımcı olduğu tespit edilen Ahmet İdigov, 'Yalnız Kurt' kod isimli Suat Çoşkun ve bir kamu kuruluşunda görevli K.A.'nın olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan bu 3 şüpheliden Çoşkun'un, Dokuev liderliğindeki şebekeye Rus devletini dolandıran kişileri bulabilmesi için yardımcı olduğu belirlendi. Toplam 6 şüpheli de "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fotoğrafta: Hedef şahıslardan olan Federal Devlet Üniter Teşebbüsü Saint Petersburg Mühendislik ve Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi Eski Başkanı Alexei Kupriyanov

MİT CASUSLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

MİT, son dönemde ülkemizde faaliyet göstermeye çalışan yabancı istihbarat ajanlarına karşı göz açtırmıyor. Türk istihbaratının aylar süren takibiyle geçtiğimiz sene ekim ayında başlatılan ikiz casusluk operasyonunda MOSSAD'ın 15, Rusya'nın 6 casusu peş peşe yakalandı.

Fotoğrafta: Hedef şahıslardan Rusya Savunma Bakanlığı Mülkiyet İlişkileri Dairesi eski başkan yardımcısı Daniil Sukhanov

MİT'e takılan bir başka casusluk şebekesi de geçtiğimiz şubat ayında İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için hedefe koyduğu İsrailli iş insanı Yair Geller'e ülkemizde suikast düzenlemek isteyen 9 kişilik İran casuslarıydı. Bu şüphelilerde yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

Nazif Karaman

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