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Çobanlar sosyal güvence istiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik başkanlığındaki heyetle görüşerek, sektörün sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Çelik, çobanların sosyal güvence altına alınmasını sağlayacak müjde beklediklerini, ayrıca İŞKUR tarafından çobanlara yüzde 25 kontenjan tanınmasını ve Afgan çobanların çalışmasına ilişkin yasal mevzuatın düzenlenmesini beklediklerini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 09:17
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Çobanlar sosyal güvence istiyor

TÜDKİYEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Kirişci, Çelik başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de hazır bulundu.

Çelik, Bakan Kirişci'ye, sektörün sorunlarını ve Bakanlıktan beklentilerini anlattı. Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına ilk olarak AK Parti hükümeti zamanında alındığını belirten Çelik, son açıklanan kırmızı et üretim istatistiklerinde küçükbaş hayvancılığın payının yüzde 25'e yükseldiğinin görüldüğünü bildirdi.

Desteklemelerde de küçükbaş hayvancılığa yüzde 25 pay ayrılmasını beklediklerini ifade eden Çelik, anaç koyun keçi desteğinin koyun için 30 lira, keçi için 35 lira olarak iki yıldır aynı kaldığını kaydetti. Bakan Kirişci'den bugünün şartlarına göre koyun-keçi ayırt etmeksizin destekleme miktarının artırılmasını ve bunların küçükbaş hayvanların tamamını kapsamasını isteyen Çelik, büyükbaş hayvanlar için verilen besi desteğinin küçükbaş hayvanlar için de verilmesi önerisinde bulundu.

Çelik, yetiştiricilerin zor şartlarda üretmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yetiştiricilere yapılan indirimli arpa satışlarının devam ettirilerek, bir an önce uygulamaya başlanılması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ek kararname çıkarılarak yetiştiricilere yem desteği verilmesi talebini dile getirdi.

Tarım Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğunu ve çiftçilerin rahatlıkla ödeyebileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Çelik, meraların tasarruf ve yönetiminin altyapısı uygun birliklere devredilmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, çobanların sosyal güvence altına alınmasını sağlayacak müjde beklediklerini, ayrıca İŞKUR tarafından çobanlara yüzde 25 kontenjan tanınmasını ve Afgan çobanların çalışmasına ilişkin yasal mevzuatın düzenlenmesini beklediklerini aktardı.

- "Birlikleri güçlendirme payı artırılmalı"

Köye dönüşü sağlayacak yeni projelere ihtiyaç olduğunu ve geçmişte uygulanan Genç Çiftçi Hibe Projesi'nin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, ormanlık alanların koyun ve keçilere açılması talebini yineledi.

Çelik, koyun keçi yetiştirici birliklerinin mali yönden güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, tarımsal desteklemeler kararnamesinde yer alan birlikleri güçlendirme payının da yüzde 3'ten 8'e çıkarılması beklentisini iletti.

Et ve Süt Kurumunun et alımları yanında birlikler üzerinden süt toplama işinde de aktif rol alması gerektiğini belirten Çelik, Ulusal Süt Konseyinin koyun-keçi sütü için referans fiyat açıklaması ve çiğ süt destekleme primlerinin artırılması gerektiğini, yetiştiricileri sanayiciye ezdirmemek için soğuk süt tankı ile süt toplama araçlarının Bakanlık tarafından temin edilmesinin de önem taşıdığını bildirdi.

Bakan Kirişci de dile getirilen sorunları not ederek, çözüm noktasında gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Görüşme sonunda Çelik, küçükbaş hayvancılığın sorunlarını ve çözüm önerilerini kapsayan detaylı raporu Bakan Kirişci'ye sundu.

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