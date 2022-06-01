Brent petrolün varil fiyatı 116,46 dolar

Dün 125,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 116,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 115,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması etkili oldu.

Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren Kovid-19 kısıtlamalarının sona ermesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin artacağı beklentilerine yol açtı.

AB üyesi ülkelerin, seyahat sezonunun başlamasıyla petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde aldığı Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı kararı da piyasalarda arz daralması beklentilerine neden oldu.

Öte yandan, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim anlaşmasına katılımının askıya alınabileceğine ilişkin haber akışı ise petrol fiyatlarını baskıladı.

Uzmanlar, bu durumun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Rusya'nın yükümlülüklerinin üstlenerek üretimlerini artırmasıyla sonuçlanacağını ve küresel petrol arzında artış görülebileceğini aktardı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları yarın bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.

Brent petrolde teknik olarak 116,61 ile 117,63 dolar aralığının direnç, 115,59 ile 114,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.