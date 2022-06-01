Üniversite daire başkanlarında makam tazminatı beklentisi!

Bilindiği üzere, üniversitelerin ana hizmetlerinin yürütüldüğü daire başkanlıklarının görev tanımları 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmektedir.

Halihazırda üniversitelerde idari teşkilatın başı olarak ifade edilen Genel Sekreterliğin altında sekiz Daire Başkanlığı bulunmaktadır. Bunlar:

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

-Personel Daire Başkanlığı,

-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.

İlgili Daire Başkanlıkları üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmet gibi temel faaliyetlerinde Rektöre ve Genel Sekretere bağlı olarak doğrudan hizmet yürütmektedir. Kıyaslamak gerekirse; bu görevlerin Bakanlık Genel Müdürleri düzeyinde iş hacmi ve sorumluluğu olduğunu söylesek kesinlikle yanlış olmaz.

Nitekim, birçok üniversitemizin bütçesi Bakanlıklarla yarışır seviyededir. Bu bütçenin getirdiği sorumluluğu aslında tüm Daire Başkanlıkları farklı görevlerle icra etmekte ve üstlenmekte, hepsi yaptıkları işlemlerde idari, cezai ve hukuki açıdan birinci derecede sorumluluk taşımaktadır.

Ancak, devletimiz yüklediği bu önemli sorumluluğa karşılık, Bakanlık ve büyükşehir belediyesi yöneticilerinde olduğu gibi benzer şekilde Daire Başkanlıklarına makam tazminatı verilmesi konusunu ne yazık ki bu zamana kadar atlamıştır.

Diğer üzücü bir durum ise üniversitelerde makam tazminatının yalnızca Genel Sekretere ödenmesidir. Üniversitelerde idari işleyişten sorumluluk makamı olarak Genel Sekreter belirlenmiş olsa da; tüm ihalelerden, satın almalardan, atamalardan, öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerden birinci düzeyde görev alanı itibarıyla Daire Başkanları sorumludur.

Bu anlamda, yüklenen bu davulun güzel ve ahenkli çalması için tokmağın da devletimizce cazip kılınması ilgili görevlere atananların büyük beklentisidir.

Sonuç olarak, halihazırda son aşamaya gelen ek gösterge meselesinde üniversite daire başkanlarının ortak beklentisi makam tazminatı konusunda devletimizin adil davranarak özlük haklarına bu hakkı dahil etmesidir.