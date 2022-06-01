Operasyonun ilk gününde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta "Eren Abluka-14 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personelin görev yaptığı 40 tim görev yapıyor.

Operasyonun ilk gününde, jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında, bir M16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 109 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 144 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 el bombası, 3 tuzaklanmış el bombası, 5 AK-47 şarjörü, bir M16 şarjörü, bir el dürbünü, 2 termal kıyafet, 5 kilogram EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.