Dolar günü 16,42 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,42 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 18:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,3930
|16,3940
|16,4200
|16,4210
|Avro
|17,5620
|17,5630
|17,5220
|17,5230
|Sterlin
|20,5960
|20,7000
|20,4670
|20,5690
|İsviçre Frangı
|17,0730
|17,1590
|16,9940
|17,0800
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,3630
|16,4430
|16,3900
|16,4700
|Avro
|17,5220
|17,6020
|17,4820
|17,5620
|Sterlin
|20,5360
|20,7460
|20,4070
|20,6170