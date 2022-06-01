AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi açıköğretim ile eğitim yapan bölümlerinin dönem sonu sınav sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Haziran 2022 11:59
Anadolu Üniversitesi açıköğretim ile eğitim yapan bölümlerinin dönem sonu sınav sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.
AÖF bahar dönemi ara sınavları geçtiğimiz hafta sonunda dört oturumda tamamlandı.
Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
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