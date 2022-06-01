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Uzmanından sınavlarla baş etmenin 5 etkili yolu

Psiko-Pedagog ve Okul Motivasyonu Uzmanı Brigitte Prot, birebir özel eğitim ve eğitmen aracılığıyla sınavlarla baş etme konusunda öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğinin 5 altın kuralını paylaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 12:34
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Uzmanından sınavlarla baş etmenin 5 etkili yolu

Çevrim içi eğitim platformu GoStudent, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin sınav kaygılarına Psiko-Pedagog ve Okul Motivasyonu Uzmanı Brigitte Prot'un 5 altın kuralı ile yardımcı oluyor.

GoStudent açıklamasına göre, sınavlar, birçok aile için stresli ve endişeyle geçen bir süreç olarak görülüyor. Çok yoğun geçen sınava hazırlık dönemi sonucunda öğrenciler, öğrendikleri bilgileri sınav sırasında etkili bir biçimde kullanamama kaygısı yaşarken, aileler de onlara nasıl destek olmaları gerektiği konusunda endişeler yaşıyor. Yeni döneme planlı bir şekilde eksikleri tamamlayarak girmek, sınav stresini azaltmada önemli etmen olarak görülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Brigitte Prot, birebir özel eğitim ve eğitmen aracılığıyla sınavlarla baş etme konusunda öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğinin 5 altın kuralını paylaştı.

Yalnızlığın, günümüz öğrencilerinin en büyük düşmanı olarak görüldüğünü dile getiren Prot, "Özellikle zorluklarla karşılaştıklarında ve artık bunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerinde.Dışarıdan koçluk yapan özel bir öğretmenle desteklenen öğrenciler için bu özel öğretmenler, bir değerlendirici değil, öğrencilere süreçlerinde eşlik etmek ve onların eksik kaldığı konularda onları eğitmek için destekleyicidirler. Öğrenciler özel öğretmenleriyle yargılanma korkusu olmadan, zorlandıkları konular hakkında konuşurken daha rahatlar. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarmada ve eksik kaldıkları noktalarda da ihtiyaçları belirlemede önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle birebir eğitim, öğrencilere süreçte eşlik etmek, güvenlerini yeniden kazandırmak için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Uygun bir eksikleri giderme programı oluşturulmasının da önemine değinen Prot, özellikle yıl boyunca çalışılan kavramların tekrarlanması söz konusu olduğunda, nereden başlayacağını bilmenin genellikle zor olduğunu, tüm yılın konularının aşılamaz görünebildiğini ve birebir eğitimin hem öğrenilenleri pekiştirmek hem de eksik kalınan noktalara odaklanmak için oldukça etkili olduğunu dile getirdi.

Sınavlarda ileriye dönük bakmanın, bir eylem planının ilk adımı olduğunu aktaran Prot, "Bunun için öğrencinin kendini güvende hissetmesi gerekir. Planlı bir program, stres olmadan kademeli olarak ilerlemelerini sağlar. İlk önce neyin öğrenilmesi gerektiğini ve neyin gerekli olduğu gözden geçirilmelidir. Eksik olan konular giderilmelidir. Bazı konular ise küçük hatırlatmalarla olması gereken noktaya gelir. Birebir özel eğitim, başarı için bir çerçeve oluşturmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Birebir özel eğitim ve eğitmen aracılığıyla sınavlara hazırlanmanın, örneklerle pratik yaparak kolay öğrenmeye yardımcı olduğunu bildiren Prot, "Eksikleri tamamlama dönemi için teoriden pratiğe geçmek esastır. Pratiğe geçildiği zaman öğrenci daha kolay öğrenir ve sınavın somut sorularıyla bağlantı kurar. Böylelikle kendilerini daha kolay gözlemleyebilir ve hazırlayabilirler. Bu tarz bir eğitim öğrencilere kendilerini daha güvende hissettirir ve motivasyonlarını geliştirir." ifadelerini kullandı.

Bu yöntemin, olabilecek bir sorunun önüne geçmeye ve özgüven kazanımına yardımcı olduğunu belirten Prot, şunları kaydetti:

"Eksikleri tamamlama döneminde öğrenci çözemediği bir problemle karşı karşıya kalabilir ve kendini başarısız hissedebilir. Bir sorunu kendi başınıza çözmeye çalışmak zaman kaybı ve motivasyon kaybına neden olabilir. Hatta öğrencilerin okuldan uzaklaşmasına bile sebep olabilir. Bu nedenle birebir çalışacağınız özel öğretmen her öğrencinin ihtiyaçlarına odaklanır ve derslerinde ilerleme kaydetmesine yardımcı olur.

Bir spor koçu gibi, bir okul koçu da zihni eğitmek için hazırdır. Güvenilir ve ilgili bir üçüncü şahsa karşı desteklendiğini ve çalışmalarından sorumlu olduğunu hissetmek, öğrencilerin özgüven kazanmalarını sağlar. Özel öğretmeninden her an yardım isteyebileceklerini bilmek onları rahatlatır. Buradaki en önemli nokta düzenliliktir. Düzenli olarak alınan dersler öğrencileri bir sonraki adıma ulaştırır."

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