Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan: Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Strateji Konsey Anlaşmamızı bozduk.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Haziran 2022 13:09
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu.
Erdoğan: Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Strateji Konsey Anlaşmamızı bozduk. Atina ile anlaşmayı kaldırdık.
Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"
Erdoğan, "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." diye konuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız