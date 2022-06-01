İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek

TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile beraber, İnternet haber siteleri de Basın Kanunu kapsamına alınacak ve 'süreli yayın' kategorisinde kabul edilecek. Bu şekilde Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan da alacak.

İnternet haber sitelerinde çalışan gazeteciler, Basın İş Kanunu kapsamında sigortalanacak. Basın kartı alınabilecek.

İnternet haber sitelerinde, sitenin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurması zorunlu olacak.

Çıkacak yasa ile beraber basılı gazeteler de güç kazanacak. Basılı gazetelerin İnternet siteleri daha güçlü hale gelecektir.

Merdiven altı internet siteleri tarihe karışacak. Basın kuruluşu gibi davranmayan internet siteleri tarihe karışacak.