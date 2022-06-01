Babasının yaktığı evde ağır yaralanan Fırat'tan acı haber

Olay, saat 05.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İbrahim Sancar (37), eşi ve 2 çocuğunun uyuduğu sırada kolonya ile evi yakmış, yangın sonucunda baba İbrahim Sancar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, anne ve 2 çocuğu da vücutlarında oluşan yanıklar dolayısıyla ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı anne Zeliha Sancar (39) 3. derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralı çocuklar Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar (3) ise helikopter desteğiyle hayati tehlike kaydıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

3 yaşındaki Fırat'tan acı haber geldi

Sabah saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından hava ambulansı aracılığıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaşındaki Fırat Sancar, vücudunda oluşan 3. derece yanık dolayısıyla doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fırat'ın acı haberi, akraba ve yakınlarının yaşadığı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden anne Zeliha Sancar ile 6 yaşındaki Kader Sancar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.