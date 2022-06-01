Siirt kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 15:54
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesinin Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız