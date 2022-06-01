Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 atama sonuçları açıklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 atama sonuçları açıklandı.
Eklenme : 01 Haziran 2022 16:31
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 atama sonuçları açıklandı.
19 Mayıs 2022 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı personel tayinlerinin açıklanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı da atama sonuçlarını açıkladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Erbaşların uzun süredir beklediği
genel atama sonuçları açıklandı. Sonuçlara ulaşmak isteyen KKK personeli, sonuçları
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurum içi sistemi üzerinden personel giriş sayfasına
tıklayarak öğrenebilecek