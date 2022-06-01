By-Lock kullanıcısı öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bir özel okulda öğretmen olarak görev yapan ve By-Lock kullanıcısı olduğu belirlenen N.B., isimli şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.