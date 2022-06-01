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Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı

Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 17:01
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Kumburgaz Yeni Mahalle mevkisinde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir araç, durakta bekleyen kişilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

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