Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesi, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza kamerada

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, S.T. (30) idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan feci kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin önündeki aracı solladıktan sonra kontrolden çıkıp durakta bekleyenlere çarparak yol kenarındaki yeşil alanda takla attığı görülüyor.