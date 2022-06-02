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25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Haziran 2022 10:10
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25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, ayrıca yurt dışı çalışmalarını borçlanmaları halinde 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Soru: Kişi 25 yılı doldurdu ve yurtdışına gitti. Orada çalıştı. Bu durumun memur emekliliği açısından bir sorunu olur mu?

Detaylar:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 5434'e tabi olurlar. 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleri en az 3 tam yıl veya daha fazla olan 5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 23/05/2002 tarihindeki hizmet toplamı esas alınır.

Memurlar emeklilik hizmet sürelerini tamamladıklarında, emeklilik yaş tarihlerine kadar isterlerse görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıldıktan sonra da hiçbir surette çalışmamak koşulu ile yaş gruplarını tamamladıkları tarihte memur statüsünden emekli olabilirler.

Ancak, hizmet yıllarını tamamladıktan sonra istifa etmek suretiyle görevden ayrıldıktan sonra sigortalı, bağ-kurlu çalışmaları olur ve bu çalışmaları da en az 1260 gün ve daha fazla olursa memur statüsünden emeklilik kazanımları olmaz, ya işçi, ya da esnaf statüsünden emekli olabilirler.

İstifa sonrası yurtdışında çalışmak memur statüsünden emekliliğe engel olur mu?

Görevden ayrıldıktan sonra emekli aylığı bağlanmadan yurtdışında bir çalışma ve bu çalışmalarını da borçlanma talepleri söz konusu olursa, bu defa yurtdışı hizmetlere ilişkin hususları içeren 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Borçlanma talepleri veya kısmi aylık bağlanması şeklinde bir talep olmazsa 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

3201 sayılı Kanunda 2019 yılında 7186 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda şayet Yurtdışı hizmet süreleri borçlanıldığında bu süreler 5510/4 ( b ) kapsamında sayılmaktadır;

Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler daha önce Ülkemizdeki son statüleri ne ise o statüde kabul edilirken bu değişiklikle sadece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. Yani eski ifade ile Bağ-Kur kapsamında geçmiş olan süre olarak uygulanmaktadır.

Dolayısıyla bu değişiklik, yurtdışı hizmetlerin borçlanılması durumunda emeklilikte statü değişikliğini getirmiştir. Yani, yurtdışı borçlanma süresinin 1259 günden fazla, yani 1260 gün ve daha fazla bir süre olması halinde tamamıyla Bağ-Kur statüsüne geçecek ve emeklilik şartları da yine Bağ-Kur statüsüne tabi olunmayı getirecektir.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmelerimiz.

Soru 1- 25 yıl hizmetten sonra mevzuata uygun olarak emeklilik yaşını beklemek üzere istifa eden kişi yurtdışında çalışırsa emekliliği hangi statüden olur?

KAPAT [X]

Cevap 1-

Yurtdışı hizmetlerin borçlanılması halindeki durum:

25 yıl hizmetten sonra yurtdışında çalışmanın bir engel teşkil etmeyeceği, ancak emeklilik yaşını tamamlamadan önce yurtdışı hizmetlerini borçlanma yapılmak istenildiğinde, bu halde bu borçlanma süresi 5510/4 b kapsamında geçen süre, yani esnaf statüsünde geçen süre olarak kabul edileceğinden ve bu süre de 1260 gün ve daha fazla olması halinde emeklilik yaşını tamamladığı tarihte memur statüsünden emekli olunamayacağını, tamamen esnaf statüsünde emeklilik şekline dönüşeceğini değerlendirmekteyiz.

Yurtdışı hizmetlerin hiç dikkate alınmadan ve borçlanılmaması halinde memurluk statüsünden emeklilik olur mu?

Şayet 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra görevinden ayrılmış kişi, yurtdışında çalışmalarını hiç dikkate almadan ve bu sürelerini borçlanma talebinde bulunmadan emeklilik yaşını tamamladığında memur statüsünden emekli olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz/tavsiyemiz;

Öncelik tavsiyemiz emeklilik yaş tarihi gelene kadar çalışmama ve yaş grubu geldiğinde aylık bağlanma işleminin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmesi olacaktır. Bu şekilde olduğunda memurluk sistemi uygulanarak emekli aylığı bağlanır, emekli ikramiyesi ödenir.

Şayet bu şekilde bir düşünce olmayıp, yurtdışında çalışma tercihi olduğunda da bu sürelerin borçlanılmasının pek bir getirisinin olmayacağını ve borçlanmanın da 3 yıl 6 ay ve daha fazla olduğunda da memurluk statüsünden emekliliğinin olamayacağını, emeklilik statüsünün esnaflık statüsünden olacağını, ancak 25 yıl hizmetten sonra istifa söz konusu olacağı için memurluk süresinin her tam yılına karşılık emeklilik ikramiyesini her daim alabileceğini, değerlendirmekteyiz. Yani bu durumda ne işçi, ne memur emeklisi olabilir, emeklilik durumu esnaflık aylık bağlanma sistemi üzerinden yapılır.

Ayrıca, bu konularla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeniz ve yazılı olarak cevap alınmasını da tavsiye edebiliriz.

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