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Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; "İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilkini yapmak üzere, sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet veren halk eğitim merkezlerini kuracağız. İki hafta içerisinde tüm süreç tamamlanacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 17:32
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Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız

Bakan Özer, Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her yıl 1-7 Haziran arasında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutladı.

Ülkelerin en değerli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu dile getiren Özer, bu beşeri sermayeyi nitelikli hale getirmede kullanılabilecek en uygun ve yaygın unsurun da eğitim olduğunu belirtti.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağ nüfusunun eğitime erişimini artırmadıklarını, bunun dışındaki tüm vatandaşların talep ettikleri eğitimleri, kursları, etkinlikleri düzenleyerek vatandaşların hayat boyu öğrenci olmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Vatandaşların, Türkiye'nin her noktasına ulaşan halk eğitim merkezleriyle istedikleri eğitimi alabilmelerini sağladıklarını dile getiren Özer, 998 halk eğitim merkezinde vatandaşların talepleri alınarak hangi kursları istiyorlarsa onları sunma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Geçen sene halk eğitim merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısının yaklaşık 5 milyon olduğunu aktaran Özer, şöyle konuştu:

"2022 yılında hedefimizi, her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmak olarak koyduk. Çünkü biliyoruz ki bu sadece vatandaşlarımızı kendilerine konforlu bir yaşam elde etmeleri anlamında desteklemiyor, aynı zamanda kadın istihdamını da olumlu bir şekilde destekliyor. Ebeveynlerin eğitim seviyelerini artırdığınız zaman biliyoruz ki okullardaki çocuklarımızın akademik başarıları da dolaylı olarak artıyor.

2021 yılında 5 milyon vatandaşımıza kurs hizmeti sunarken, 2022 yılında 5 ayı tamamlamadan 5 milyon 225 bin vatandaşımızı bu hizmetlerden yararlandırdık. Bu kurslardan yararlanan kursiyerlerin yüzde 70'i kadınlarımız. Yılın sonuna kadar hedefimiz 10 milyon. İnanıyorum ki bakan yardımcımız, genel müdürümüz bunu 12 milyona çok rahat bir şekilde eriştirecekler."

- Olgunlaşma enstitülerinin sayısı artıyor

Türkiye'nin 24 noktasındaki olgunlaşma enstitüleriyle ilgili projeleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirdiklerini belirten Özer, "Şu anda 24 olan olgunlaşma enstitüsü sayısını da genel müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde 29'a çıkarıyoruz. Bugün itibarıyla Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Zonguldak ve Siirt'te de birer tane olgunlaşma enstitüsü kuruyoruz." diye konuştu.

- Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kurulacak

Özer, 18 yaş üstü engellilerin eğitimlerine devam edebilmesi için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini anlatarak, "2 hafta içerisinde tüm süreç tamamlanmış olacak ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilkini yapmak üzere engelli yetişkin vatandaşlarımızın hizmetinde olan, sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet veren halk eğitim merkezlerini kurmuş olacağız. Buraya, engelli vatandaşlarımızın ve ebeveynlerinin erişimlerini de ücretsiz bir şekilde sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

- "Ankara'da son altı ay içerisinde 12 bin 105 kurs açıldı"

Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşmasında "hayat boyu öğrenme"nin Milli Eğitim Bakanlığının en temel faaliyet alanlarından birisi olduğunu, taşrada, valiler ve kaymakamların da bu konuda uğraş verdiğini belirtti.

Ankara'daki halk eğitim merkezlerinde son altı ay içerisinde 12 bin 105 kurs açıldığını dile getiren Şahin, yaklaşık 189 bin 500 kursiyerin de bu kurslardan istifade ettiğini belirtti.

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Şahin, "Kursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 70'e yakını kadınlarımızdan oluşuyor. Önümüzdeki yıllar çok daha fazla insanımıza bu hizmetlerimizle ulaşmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara Valisi Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve protokol üyeleri halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerce açılan stantları gezdi.

Bu arada düzenlenen programın açılışında Özel Tevfik Fikret Okulları Bandosu sahne aldı.

Programda, Altındağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri Artvin yöresi halk oyunu gösterisi, Çankaya Halk Eğitim Merkezince açılan kurslara katılan kursiyerler ve usta öğreticiler de ritim gösterisi sundu.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yedi Renk Anadolu Giysi Koleksiyonu"nun profesyonel mankenlerce sunulduğu programda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere Bakan Özer ve Vali Şahin tarafından ödülleri verildi.

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