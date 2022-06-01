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'Bin tane şarjın siparişini verdik, nerelere kurulacağını çalışıyoruz'

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz aşağı yukarı, bir uçtan bir uca baktığımız zaman bin tane şarja en az ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Onların siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 17:44
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'Bin tane şarjın siparişini verdik, nerelere kurulacağını çalışıyoruz'

Karakaş, "2023'e Doğru, 2050 Ufku" başlığı altında çevrim içi gerçekleştirilen 21. Forum İstanbul Konferansları" kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğini ve bu kuralların tüketici beklentilere göre şekillendiğini dile getirdi.

Yaptıkları araştırmalarda, sunulan hizmetlerin kullanıcı odaklı bir fayda yaratmıyorsa ortadan kalkmaya mahkum olduğu yönünde bir sonuca işaret ettiğini bildiren Karakaş, oyunlaştırma ve fintek gibi konularının kullanıcı beklentileri arasında öne çıktığını söyledi.

- "Farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız"

Startup'larla yapılan çalışmalara değinen Karakaş, "Tüm dünyada şu ana kadar 236 tane belirlemiş olduğumuz startup'la detaylı görüştük. Bunların 30'dan fazlasıyla örnek çalışmalar yaptık. Ve ondan sonra da içlerinden 15'in üzerinde startup'la sıkıştık şimdiden ve çok kuvvetle muhtemel biz akıllı cihazımızı piyasaya sürmezden önce kendimiz farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

- "(Şarj istasyonu) İhaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık"

Karakaş, sorulan soru üzerine şarj alt yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır bu konuda çalışmalar yapıldığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu işin zannederim bir buçuk iki senedir üzerinde çalışan bakanlıklarımız, bakanlıklarla beraber Ankara'da bu işi regülasyonuna kadar takip eden arkadaşlarımızla hep beraber çalıştık. Ve ortaya çıkan sonuç doğrultusunda da zaten ihaleler açıldı, çerçevesi belirlendi ve biz de Togg olarak bir şirket kurmaya karar verdik. Kurduğumuz bu şirketle bizim için, bizim açımızdan baktığımızda, ülkemizin bir ucundan bir ucuna, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye muhtelif gidilebilecek altyapının, yani hakikaten kafanızda bir endişe yaratmadan, o çekinceler olmadan seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması üzere biz harekete geçtik. Daha önceleri de ifade etmiştim. Yani biz aşağı yukarı bir uçtan bir uca baktığımız zaman bin tane şarja en az ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık."

- "Menzil konusunda 2 boyut var"

Karakaş ayrıca menzil konusunda 2 boyut bulunduğunu belirterek, "Birincisi akıllı cihazın üzerindeki bataryanın kapasitesi. Yani orada iki alternatifimiz var biliyorsunuz. Bir standart alternatif dediğimiz 300 km menzil ve diğeri de 500 km menzil. 500 km ortalamanın üzerinde bir rakam. İkincisi de tabii ki mümkün olduğunca yakın yerlerde istasyon bulmak. Yani bizim kendimize verdiğimiz söz, trafik yoğunsa her 25 kilometrekarede ve trafik daha az yoğunsa her 50 kilometrekarede bir şarj istasyonu yerleştirmek." şeklinde sözlerini tamamladı.

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