Bakan Özer: MEM'lerdeki çırak-kalfa sayısı 505 bine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Serdar Plastik AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik teknolojisi alanında kurulan ilk mükemmeliyet merkezi olma özelliği taşıyan İlhami TÜTEK AR-GE Mükemmeliyet Merkezi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Enjeksiyon Atölyesi'nin açılışını yaptı.

Mesleki eğitimde artık problemlerin konuşulmadığını ifade eden Özer, "Kronik sorunların ve disiplin vakalarının olduğu bir mesleki eğitimden bahsetmiyoruz, üretim kapasitesi artan, patent, faydalı model, marka, tasarım tescilleri alan, onları ticarileştiren, yurt dışına ihracat yapan, en önemlisi üreten bir mesleki eğitimden bahsediyoruz." diye konuştu.

Mesleki eğitimde açılan AR-GE merkezi sayısının 54 olduğuna işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yılda, Milli Eğitim Bakanlığının yıllık ürün tescili 2,9 iken bu yılın ilk 5 ayında 7 bin 200 ürünün tescili alındı. Bu basit bir şey değil. 7 bin 200 tasarım, marka, faydalı model ve patent tescilini aldık ve bunu ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte yaptık. Bu, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım. Fikri mülkiyette güçlü olmadığınız zaman rekabet edebilmeniz mümkün değil. Katma değeri yüksek üretim yapabilmeniz için hem mevcut konvansiyonel üretimi hem teknolojik gelişimi hem de geliştirme kabiliyetini güçlendirmeniz lazım. Başka türlü rekabet edebilmeniz mümkün değil. İşte mesleki eğitim hep birlikte attığımız adımlarla artık o noktaya doğru ilerliyor."

- "Mesleki eğitimin geldiği noktadan çok büyük mutluluk duyuyorum"

Yıllardır ihmal edilen mesleki eğitim merkezlerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağını karşılamada en büyük potansiyele sahip sistem olduğunu ve bunun Almanya'daki karşılığının dual (ikili) mesleki eğitim olduğunu anlatan Özer, bu sistemi güçlendirmek için bakan yardımcılığı görevinden itibaren yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Yapılan tüm çalışmalarla ancak bir noktaya kadar ilerleyebildiklerini, 87 bin dolayındaki öğrenci sayısını 159 bine çıkarabildiklerini dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Ama ilerlemedi çünkü işveren ve öğrencinin her ikisi için cazip bir mekanizma üretmediğiniz zaman mekanizmanın sürdürülebilirliği yok, dilek ve temenni ile mesleki eğitim iyileşmiyor. 25 Aralık 2021'de yürürlüğe giren Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok ciddi bir değişiklik yaptık. Benim hayalimdi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve istihdamın artması ve genç işsizliğin azaltılmasında bu sistemin ne kadar kritik bir enstrüman olduğunu hemen görerek Meclis süreci başlatıldı. 25 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki tüm mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin çırak-kalfa vardı, bugün itibarıyla 505 bin çırak ve kalfa var."

Özer, üniversiteye girişte katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerindeki çırak sayısının yaklaşık 250 bin dolayında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yani mesleki eğitim merkezleriyle ilgili güzel günlerin olduğu zamandan bile daha iyi noktaya geldik şu anda. İnşallah bu yılın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezi ile buluşturacağız. Çünkü insan kaynağımızın niteliğini artırmadan ve insanlarımızın üretim ve emek ilişkisini güçlendirmeden çok güçlü hale gelebilmemiz mümkün değil. Kovid-19 sürecinde gördük, üretmediğiniz zaman paranız olsa bile alamıyorsunuz. Tedarik zincirlerinde bir sıkıntı olduğu anda sistem bloke oluyor."

Mesleki ve teknik eğitimde Kovid-19 salgın sürecinde üretilen ürünler hakkında da bilgiler aktaran Özer, özellikle bu süreçlerde üretim kapasitesinin güçlendirebilmesinin önemine işaret etti. Özer, "O açıdan mesleki eğitimin geldiği noktadan çok büyük mutluluk duyuyorum, bu hikayenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Mesleki eğitimde çok daha güzel hikayeler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

- Proje, sanayinin ihtiyaçları üzerine tasarlandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise insan kaynağının çağın gerektirdiği şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sayın Bakanım, ülkemizin özellikle mesleki eğitiminde çok ciddi farklar yarattınız. Bunun için size minnettarım. Meslek liselerini tercih edilen ve yüzdelik, bindelik dilimlerdeki öğrencilerin tercih ettiği bir okul haline getirdiniz. Tarih sizi yazacak Sayın Bakanım." dedi.

Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek de projeyi, sanayinin ihtiyaçları üzerine tasarladıklarını söyledi. Projenin başlama aşamasından bahseden Tütek, projeyi bir yılda tamamladıklarını kaydetti.

Tütek, AR-GE mükemmeliyet merkezinde hedeflerinin, meslek liselerinin plastik bölümünde okuyan öğrencilere yardımcı olarak, sanayiye ileri teknik eleman yetiştirmek olduğunu söyledi.