Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan Kovid-19 tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 20:18
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." bilgisini paylaştı.
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Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2022