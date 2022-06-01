Rektör Savaş, kazada ölen öğrencileri için gözyaşı döktü
Uşak'ta alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarpması sonucunda hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi, okullarında anıldı. Anma töreninde Rektör Ekrem Savaş ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Uşak Üniversitesi kavşağı yakınlarında 1.44 promil
alkollüyken otomobiliyle yüksek hızla seyir halinde olan Hüseyin K., otomobiliyle
Uşak Üniversitesi öğrencileri Sude Ürer (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken, 31 Mayıs
Salı günü iki öğrenci de memleketlerinde defnedildi. Bugün öğlen saatlerinde
hayatını kaybeden öğrenciler için Uşak Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene Rektör Ekrem Savaş ve öğrenciler katıldı.
Burada açıklama yapan Rektör Savaş, hayatında iki kere yıkıldığını, ilkinin
babasını kaybettiğinde ikincisinin ise kazaya gittiğini söylediği sırada gözyaşlarına
hakim olamadı. Rektör Savaş, "Bu değişmeyen bir kaderdir ama nerede, ne zaman,
nasıl yakalayacağını kimse bilemiyor. Dolayısıyla, gerçekten son derece üzdü
bizi. Ben, olayın olduğunda üniversitedeydim ve duyar duymaz hemen gittim. Daha
hiç kimsenin orada olmadığı zaman ulaştığımda, adeta yıkılmıştım. Hayatımda
iki kez yıkıldım. İlk kez babam öldüğü zaman yıkıldım, bir de o zaman yıkıldım.
Yapacak bir şey yoktu, gitmişlerdi. Biz onlara layık olacağız. Bu kardeşlerimize
layık olmak bizim elimizde. Bu tip insanların çoğalmaması için elimizden gelen
gayretleri göstereceğiz" şeklinde konuştu.
Rektör Savaş'ın ardından Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'in arkadaşları konuşma yaparken, arkadaşlarıyla ilgili anılarını anlattı.2 üniversite öğrencisini yaşamdan koparan alkollü sürücü tutuklandı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız