Rektör Savaş, kazada ölen öğrencileri için gözyaşı döktü

Geçtiğimiz Pazartesi günü Uşak Üniversitesi kavşağı yakınlarında 1.44 promil alkollüyken otomobiliyle yüksek hızla seyir halinde olan Hüseyin K., otomobiliyle Uşak Üniversitesi öğrencileri Sude Ürer (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken, 31 Mayıs Salı günü iki öğrenci de memleketlerinde defnedildi. Bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden öğrenciler için Uşak Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Rektör Ekrem Savaş ve öğrenciler katıldı.



Burada açıklama yapan Rektör Savaş, hayatında iki kere yıkıldığını, ilkinin babasını kaybettiğinde ikincisinin ise kazaya gittiğini söylediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Rektör Savaş, "Bu değişmeyen bir kaderdir ama nerede, ne zaman, nasıl yakalayacağını kimse bilemiyor. Dolayısıyla, gerçekten son derece üzdü bizi. Ben, olayın olduğunda üniversitedeydim ve duyar duymaz hemen gittim. Daha hiç kimsenin orada olmadığı zaman ulaştığımda, adeta yıkılmıştım. Hayatımda iki kez yıkıldım. İlk kez babam öldüğü zaman yıkıldım, bir de o zaman yıkıldım. Yapacak bir şey yoktu, gitmişlerdi. Biz onlara layık olacağız. Bu kardeşlerimize layık olmak bizim elimizde. Bu tip insanların çoğalmaması için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz" şeklinde konuştu.



Rektör Savaş'ın ardından Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'in arkadaşları konuşma yaparken, arkadaşlarıyla ilgili anılarını anlattı.