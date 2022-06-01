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Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan 10 soru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu. 'Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim.' diyen Kılıçdaroğlu, sorularına yanıt istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Haziran 2022 23:31
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Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan 10 soru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisine 10 soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi ve saat 23.00'te kendisinin de sorularının olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, işaret ettiği saat gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter üzerinden 10 soru yöneltti.

"SEN DE BENİM SORULARIMA YANIT VER"

Paylaşımına "Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe.Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" notunu düştü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği sorular:

1. Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurla kimlere sattı?

2. Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye'yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun, huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi?

3. 33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu "takdim" ettin, "Hamd olsun gündeme gelmedi" dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar?

4. Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip, milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye'yi %157 enflasyona mahkum ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun?

5. Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan'da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu.

6. İçişleri Bakanın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken, sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi?

7. Rahip Brunson'ı teslim ettikten sonra Kaşıkçı'yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan?

8. SADAT'ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz'da kaybolan silahların, bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim?

9. Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın toplumsal çatışma yaratmanın mı peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler.

10. NATO'ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO'nun gerekliliğine inanıyorum. NATO'dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mı sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis'e?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru. 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
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