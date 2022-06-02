Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edildi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edildi
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek
İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru: 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru: 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu
Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu
2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu
2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Haziran 2022 04:24
Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/5/2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı."

"ç) Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı."

"ğ) Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı."

"p) Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 5- (1) Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Veri ve bilginin elektronik güvenliği ile gizliliğinin sağlanması, yedeklenmesi ve arşivlenmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Kurumun ihtiyaç duyduğu ağ, sistem, veri ve donanım altyapılarını, veri sistemlerini ve veri merkezlerini planlamak, kurmak, işletmek, bunların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak.

c) Bilişim donanımı temin süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak, bunların tamir ve bakım hizmetlerini sağlamak, son kullanıcılara bu konuda teknik destek hizmeti vermek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı

MADDE 8- (1) Veri Yönetişimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Farklı kaynaklardan elde edilen verinin istatistik üretim süreci için kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak.

b) Kurumsal verilerin analize ve dağıtıma hazır hale getirilmesi sürecinde birimlere teknik destek sağlamak.

c) Kurum içinde kullanılmakta olan iş zekası sistemlerini yönetmek, kullanımı konusunda ilgili birimlere danışmanlık sağlamak.

ç) Büyük veri ve yapay zeka projeleri yürütmek.

d) Veri gizliliği uygulama standartlarını belirlemek ve yürütmek.

e) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı

MADDE 13- (1) Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun metaveri yönetim sistemini yönetmek ve teknik danışmanlık vermek.

b) İstatistiksel ürün yönetim sistemini kurmak ve yönetmek.

c) Ulusal düzeyde istatistiki sınıflamalar oluşturmak ve Resmi İstatistik Programı kapsamında kullanılmasını sağlamak.

ç) Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen istatistiklerin üretiminde kullanılacak ulusal ve uluslararası sınıflamalar konusunda teknik destek ve danışmanlık vermek.

d) Veriyi tanımlayacak ulusal metaveri sistemlerinin oluşturulmasında kullanılacak standartları ve/veya bilgi modellerini belirlemek, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.

e) Kurumun süreç yönetim sistemini tasarlamak, uygulanmasını sağlamak ve süreç analizi çalışmalarını yapmak ve yönetmek.

f) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

g) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı

MADDE 23/A- (1) Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun dağıtım politikasını belirlemek ve bu politikanın uygulanmasını sağlamak.

b) Veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak.

c) Yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak.

ç) Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

d) Resmi İstatistik Programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak.

e) Ulusal Veri Yayımlama Takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak.

f) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.

g) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ğ) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür."

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ'un seçilme kararı yayımlandı
Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ'un seçilme kararı yayımlandı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edildi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edildi
2 Haziran 2022''den önemli gündem başlıkları
2 Haziran 2022''den önemli gündem başlıkları
Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan 10 soru
Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan 10 soru

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Yumurtanın sarısında gizli!

Yumurtanın sarısında gizli!

Yakın zamanda keşfedildi, yumurtanın sarısında gizli!