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Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!

FETÖ, kriptoları deşifre eden itirafçıların peşine düştü. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri, geçen yıl Mart ayında Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde bir araya geldi. Toplantıda yargı ve emniyet içinde gizli kalmış FETÖ'cülerden itirafçı olanların kimlikleri ve ifadelerine ulaşılması istendi. Buluşmada, 'Yargılama geçirip serbest kalanlar'ın durumu ile '2000 yılı ve sonrası doğumluların' takibe alınması talimatı verildi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 02 Haziran 2022 07:10
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Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!

15 Temmuz'dan sonra ağır darbe yiyip kamudan temizlenen FETÖ'nün yeniden yapılanmasına müsaade edilmiyor. İstihbarat birimlerinin takibi sonucu, örgütün Mart 2021'de ABD'de değerlendirme toplantısı yaptığı tespit edildi. Elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki karargahta gerçekleşen ve üst düzey örgüt yöneticilerinin katıldığı toplantıda birçok talimat verildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, toplantıda özellikle itirafçılar üzerinde duruldu.

İTİRAFÇI İFADELERİNİ ELE GEÇİRİN

  • Örgüt, kriptoları deşifre eden FETÖ'cülerin peşine düştü. Söz konusu toplantıda, yargı ve Emniyet içinde gizli kalmış FETÖ'cülerden itirafçı olanların kimlikleri ve verdiği ifadelere ulaşılması istendi. Örgüt, dini duyguları sömürmeye de devam ediyor. Özellikle TSK ve Emniyet'e yerleştirilen ya da sonradan kazanılan şehit ailelerinin örgütten kopmasını engellemek için, dini duyguların kullanılacağı özel bir çalışma yapılması talimatı verildi.

KENDİ EVİNDE KALMA, KİMLİĞİNİ GİZLE

Toplantıda, darbe girişimi gecesi İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cüler de gündeme geldi. 24 Aralık 2020'de tamamlanan yargılamalar sonucu serbest kalan ya da hapis yatıp tahliye olanların nasıl hareket edeceği anlatıldı. "Bu kişilerin resmi adreslerinde kalmamaları", tekrar tutuklanmaya karşı "sosyal hayatta gerçek kimliklerini gizlemelerinin" önemli olduğu belirtildi. Tutukluların da avukatlar aracılığıyla uyarılıp itirafçı olmalarının engellenmesi istendi.

Hedef 2000'den sonra doğanlar

  • FETÖ, güncel yapılanma için hedef kitlesini belirledi. Toplantıda, "2000 yılı ve sonrası doğumluların" takibe alınması talimatı verildi. Bu gençlerin aile bilgilerinin güncel yapıda görevli FETÖ'cülere gönderilmesi istenirken, örgüte yeni eleman temini noktasında bu takibin çok önemli olduğu vurgulandı.

WhatsApp araştırması

Pensilvanya'daki toplantıda, 15 Temmuz'da darbecilerin iletişim kurduğu WhatsApp da görüşüldü. Sözde üst yönetimin WhatsApp'ın güvenilirliğinden şüphe ettiği ve araştırılması için bir örgüt mensubunu görevlendirdiği ortaya çıktı.

Şahin Şen

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