Önce eğitim veriyor, sonra cepheye sürüyor: PKK, 1 ayda 600 çocuk kaçırdı

Türkiye'de binlerce çocuğu ailelerinden kopararak dağa kaçıran PKK terör örgütü aynı yöntemi Suriye'de de uyguluyor. Bu konuda özel çalışmalar yürüten Suriye İnsan Hakları Ağı, Rasd Suriye İnsan Hakları Derneği gibi kuruluşlar kaçırılan çocuklar konusunda düzenli liste tutuyor. Şu ana kadar Kamışlı, Menbiç, Tel Rifat, Haseke, Rakka, Deyr ez-Zor, Ayn el-Arab gibi Suriye işgal beldelerinden 600'ü aşkın çocuğun kaçırıldığı tespit edildi. Bu çocukların yüzde 55'i kız olduğu öğrenilirken, ortalama yaşları ise 11 ila 17 arasında.

OLAYDAN HERKES HABERDAR

Aslen Suriye Malikiye'den bir Kürt olan Ferhad Oso, örgütün sırf bu amaçla özel bir birim kurduğunu anlattı. Ferhad Oso şunları söyledi: 'Ciwanen Şoreşgere Suriye' isimli terör birimi kaçırdıkları çocukları kimsenin giremediği gizli-özel kamplarda ideolojik eğitime tabi tutuyorlar. İlk yaptıkları şey onların etnik, dini, ahlaki değerlerini yıkmak oluyor. Sadece PKK ideolojisi anlatılıyor. Bölge genelinde 200 bin çocuk tehdit altında, tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar bu ihlale karşı harekete geçmeli. Teorik eğitim kamplarında 4 ila 7 ay eğitim gören çocuklar daha sonra sıcak cephelere naklediliyor. Örgüt çatışma alanlarında ölüme gönderdiği çocuklara daha sonra sivil kıyafetler giydirip Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yayınlıyor. Kaçırılıp öldürtülen çocukların ailelerine de çocuğunuz 'şehit oldu' deniliyor ve büyük çoğunluğunun cesedi de aileye teslim edilmeyerek bilinmeyen bir noktada toprağa veriliyor.

"KİMSEYE ANLATAMIYORLAR"

Halen Şeddadi'de yaşayan PKK mağduru bir aile ise örgütün kaçırdığı kız çocuklarının istismar edildiği bilgisini paylaştı. Bölge halkının genel itibarı ile muhafazakar olduğunu ve yaşanan rezaleti kimseye anlatamadığını belirten aile üyelerinden Saleh H. "Bazı aileler gidip mağduriyetini Batılı insan hakları dernekleri ile paylaştı. Hatta tamamına yakını bölgede yaşanan bu ihlallerden haberdar. Ancak onlar da bu durumu sadece örgüte iletme yöntemini seçiyorlar. Herhangi bir uyarı ya da yaptırım ve benzeri uygulamaları yok. Bu aileler PKK tarafından daha ağır baskılara maruz kaldı. Bazıları hapse atıldı ve çocukları öldürülmekle tehdit edildiler. Avrupalı ve ABD merkezli kuruluşlar ile örgüt arasında sözleşme var. Halkın yaşadığı sorunlara karşı duyarsız kalmayı seçiyorlar" dedi.

CEPHEDE 6 BİN ÇOCUK VAR

Gazetemize konuşan İnsan Hakları Örgütleri, bu durumun 2015'ten bu yana sürdüğünü ve bir tür sistematik katliama dönüştüğünü belirtiyorlar. Türkiye'nin yeni harekat startını verdiği PKK işgal bölgelerinde halen reşit olmadan cepheye sürülen 6 bini aşkın çocuk bulunuyor. Bunlara paralel olarak örgütün bir diğer militan kaynağı olarak gördüğü yer ise DEAŞ esirlerini bulunduğu kamplar. Sadece ElHol kampından kaçırılan çocuk sayısı 240... Kötü hayat koşulları nedeniyle ölüm oranlarının yüksek olduğu DEAŞ'lı ailelerin kaldığı kamplarda annesi ölen çocuklar PKK tarafından kamptan götürülüyor. Bu çocukların organ mafyasına satılanlar dışında yüzlercesi de kısa süreli ideolojik ve askeri eğitimin ardından cepheye sürülerek savaştırılıyor.

Yılmaz BİLGEN