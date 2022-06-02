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'Eylülde en büyük problem öğrenci yurdu olacak'

GYODER tarafından düzenlenen "Geleneksel Gayrimenkul Yatırımlarının Varisi: Alternatif Modeller" panelinde konuşan Akfen GYO Genel Müdürü ve GYODER Başkan Yardımcısı Sertaç Karaağaoğlu, eylül ayında üniversitelerin açılmasıyla en büyük sorunun öğrenci yurdu olacağını söyledi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 02 Haziran 2022 08:32
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'Eylülde en büyük problem öğrenci yurdu olacak'

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre;

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Çözüm Platformu tarafından yapılan "Geleneksel Gayrimenkul Yatırımlarının Varisi: Alternatif Modeller" konulu panelde konuşan Akfen GYO Genel Müdürü ve GYODER Başkan Yardımcısı Sertaç Karaağaoğlu, Türkiye'de yaşanan yurt probleminin eylül ayında üniversitelerin yeniden açılmasıyla büyük bir sorun haline geleceğini söyledi. Karaağaoğlu, "Türkiye'de 5200 yurt var. Bunların yüzde 15'i özel sektöre ait. Son 6 yılda ise yurt sayısı yüzde 3 azaldı ve halihazırda yurtlardaki yatak kapasitesi üniversite öğrenci sayısının yüzde 14'ü kadar" dedi.

"Yatak başına 400 dolar verilmeli"

Akfen GYO'nun portföyünde Kütahya ve Isparta'da olmak toplam yatak kapasitesi 7232 olan iki öğrenci yurdu olduğunu söyleyen Karaağaoğlu, "Akfen GYO olarak yurtlarımızı, Kredi Yurtlar Kurumu'na kiraladık. Başlangıçta bizde işten memnunduk ve hatta yurt işini büyütmeye karar verdik. Çünkü biz yurdu yatak başına 5171 dolara mal ettik. 15 yılın altında geri dönüş sağlarsa gayet güzel olacaktı. Ancak Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 122, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış ise yüzde 34 olunca, bizim oda başına Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığımız net kira 220 dolara düştü ve geri dönüş sürelerimiz 23 yıla çıktı. Dolayısıyla yurtların, yatırımcı için anlamlı hale gelmesi geri dönüş sürelerinin 14 yıl ve yatak başına yıllık ödenen ücretinde 390 ila 400 dolara gelmesi gerekir" dedi. Panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve GYODER İcra Kurulu Üyesi Ali Hapşen de yurt sorununa dikkat çekerek, her 3 üniversiteliden 2'sinin başka yerde eğitim aldığını seyledi. Hapşen, "YÖK yeni bir düzenlemeye gitti ve baraj puanlarını kaldırdı. Baraja takılan öğrenci sayısı 195 bindi. Ayrıca öğrenci sayısında yüzde 25'lik artış olmuştu. Bu yıl barajlar kalkacağı için eylül ayında ciddi bir barınma sorunu ortaya çıkacak" diye konuştu.

'Yurt bulamayan konut kiralıyor'

Türkiye'de doğum oranı düşerken, konut talebinin artmasına değinen Serkan Karaağaoğlu konuyla ilgili çözüm önerilerini şöyle anlattı: "Çeşitli başka sebepleri olsa da yurt bulamayan ucuz konuta gidiyor. Bu da konut talebini artırıyor. Çözüm basit yapılması gereken KYK'nın yatak başına ödediği rakamı yükseltmesi. Bunun için de KYK'nın kiracıyı koruyan TÜFE yasasından çıkarılması lazım. Başka bir konuda arsayı devletin ücretsiz tahsis etmesi. Bu tahsis kredi yurtlarına verilmek ve yurt yapılmak kaydıyla yapılırsa en azından geri dönüş süresi kısalabilir." 8.3 milyon öğrencinin yüzde 61'nin şehir dışından geldiğini ifade eden Karaağaoğlu, "Bu sayı 4 ila 5 milyona düşmeyecekse yurt ihtiyacı var. Üniversite sayısı çok hızlı artıyor. Şu an tedbir alınmazsa daha da artacak" ifadelerini kullandı.

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