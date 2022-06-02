Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak

Son dönemde Türkiye genelinde gayrimenkul piyayasında fiyatlar epey arttı.

Fahiş fiyatlı evler ve kiralardan tatil bölgeleri de nasibini aldı.

Özellikle Antalya ve Muğla gibi illerde artan ev ve kira fiyatları, özellikle bölgede çalışan kamu personelini için büyük bir külfet oluşturuyor.

Tatil bölgelerinde kiralar tavan yaptı

Öyle ki ataması yapılacak kamu çalışanları, kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu bölgeleri tercih etmiyor.

Bu kapsamda yeni bir projenin startı veriliyor.

Kamu çalışanlarının yüzünü güldürecek haber

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.

200 konutun yapımı için tahsis işlemleri gerçekleştirildi

Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.