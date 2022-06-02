'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?

NTV'nin haberine göre:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Maliye Bakanlığı ile kapsamlı iki kez toplantı yapıldı

Dün itibariyle Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü ve hazırlanan formülleri sundu.

3 formül ekseninde çalışma hazırlandı.

Sunulan taslakta 3 formül ekseninde çalışma hazırlandı. Bu formüller:

Biri, dar kapsamlı 3600 ek gösterge, diğer ikisi ise geniş kapsamlı düzenleme olarak hazırlandı.

Dar kapsamlı formül, Erdoğan'ın 2018 yılında açıkladığı hizmet kolları, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisini kapsayan formül. Bu formüle göre 2008 öncesi memurların emeklilere yönelik iyileştirme içerecek.

Diğer alternatif ise tüm kamu çalışanlarını içeren, tazminat yansımanısı arttıran daha çok emekli aylık ve ikramiyeye iyileştirme yapan geniş kapsamlı bir düzenleme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verilen düzenlemeyi açıklayacak ama bizim edindiğimiz bilgiye göre geniş kapsamlı formül için mutabakat sağlandığı yönünde, yani, 3600 ek gösterge ile 4 meslek grubuna iyileştirme eyapılacak. Ek gösterge dışındna kalanlara ise tazminat artışı ile iyileştirme yapılacak.

Mevcut ek gösterlgeye ilave olarak hiyerarşiye göre düzenleme yapılacak, yani, il müdürü, il müftüsü ,bu görev grubunun da özlük haklarında iyileştirme yapılarak, 3600 düzenlemise yapılan 4 meslek grubu ile aralarındaki hiyerarşik fark giderilecek.

Yasa bu dönemde yasalaşacak ancak 2023'te geçerli olacak. Tazminat düzenlemesi ise, örneğin 85 olan tazminat oranı 145'e yükselecek, kamu çalışanı 30 yıllık hizmeti varsa 45 bin TL lik ikramiye artışı sağlanacak.

4 meslek grubu emekli olduğunda 38 binlira yaklaşık daha fazla ikramiye alacak, emekli maaşında ise 6400 lira emekli maaaşı alacak.

Kısacası, daha geniş kapsamlı formülün değerlendirilmesi yönünde bir kabul edilen görüş var.