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Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Büyükçekmece'de durakta bekleyen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 19:43
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D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen Samet T'nin kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilin Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Mehmet Alp Güney (14) için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Kuba Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Güney'in ailesi, yakınları, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Alp Güney'in oynadığı Üstünspor futbol takımı eğitmeni olan Murat Zeren, gazetecilere, gencin efendi ve neşeli bir kişiliği olduğunu söyledi. Kendisinin halen şaka yaptığına inandıklarını ifade eden Zeren, "Alp, takım içinde neşe kaynağıydı. Hayata hep pozitif bakan biriydi. Arkadaşlığı müthişti. 8 yıldır futbol oynuyordu." diye konuştu.

Güney'in naaşı kılınan namazın ardından cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Ordu'ya gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Oğuzhan Kolver'in (15) cenazesinin de Batıköy Piri Reis Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Bu arada, kazayı yapan otomobilin sürücüsü Samet T. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Büyükçekmece Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Samet T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, iki ay önce Samet T'nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

- Olay

Büyükçekmece'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Samet T. yönetimindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, dün Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpmıştı.

Kazada yabancı uyruklu Murtaza Mardani (20), Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney hayatını kaybetmiş, yaralanan çoğunluğu öğrenci 13 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

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