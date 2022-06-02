Dolar 16,47 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,47 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
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|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,4200
|16,4210
|16,4700
|16,4710
|Avro
|17,5220
|17,5230
|17,6440
|17,6450
|Sterlin
|20,4670
|20,5690
|20,6050
|20,7100
|İsviçre Frangı
|16,9940
|17,0800
|17,1050
|17,1910
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,3900
|16,4700
|16,4400
|16,5200
|Avro
|17,4820
|17,5620
|17,6040
|17,6840
|Sterlin
|20,4070
|20,6170
|20,5450
|20,7550