Soylu'nun avukatı konuştu: İmamoğlu'nun eylemlerini ciddiyetle takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki dava ve soruşturma dosyalarına konu suçlardan kurtulmak amacıyla siyasi tartışma ve baskı yaratmaya yönelik eylemlerini takip ettiklerini, bu dava ve soruşturmaların siyasi tartışmalara alet edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da bir konuşmasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İmamoğlu'nun, davanın duruşması sonrasında bazı açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

İmamoğlu'nun hakkındaki soruşturma kapsamında 30 Haziran 2020'deki savunmasında, "Yüksek Seçim Kurulu veya üyeleri yahut başka bir somut kişi hedeflenmemiştir. Hakaret kastı bulunmayan ve somut olarak bir kimseye yöneltilmemiş siyasi bir söylem, herhangi bir suçun unsurlarını barındırmamaktadır." beyanında bulunduğunu kaydeden avukat Kızılca, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açıldıktan sonra yapmış olduğu savunmada Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret suçundan kurtulmak veya daha az ceza almak amacıyla savunma taktiği olarak soruşturma aşamasında vermiş olduğu savunmadan farklı olarak bu kez İçişleri Bakanı olan müvekkilimi kastettiğini beyan etmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun, suçtan kurtulmak veya daha az ceza almak amacıyla müvekkilimin kişilik haklarına saldırması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma, halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam etmektedir.

Gerek duruşma öncesi gerekse duruşma sonrası adil yargılamayı etkilemeye, kamuoyunu yanıltmaya yönelik Ekrem İmamoğlu'nun suçtan kurtulmak amacıyla yapmış olduğu savunmalarına atıflar yapılarak bazı medya organlarında organize bir şekilde haberler yapılmakta, köşe yazıları kaleme alınmaktadır. Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında devam eden dava ve soruşturma dosyalarına konu suçlardan kurtulmak amacıyla ve 'vız gelir tırıs gider' anlayışıyla siyasi tartışma ve baskı yaratmaya yönelik eylemlerinin tarafımızdan ciddiyetle takip edildiğini, bu davaların ve soruşturmaların siyasi tartışmalara alet edilmesine izin verilmeyeceğini, medya organlarında yönlendirici, gerçeğe aykırı içerikli haberlerle yargılamayı etkilemeye yönelik her faaliyete karşı tüm hukuksal hakların kullanılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."