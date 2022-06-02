Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Emlak ve kira fiyatlarından şikayetçi olanlar KDK'nın kapısını çaldı
Emlak ve kira fiyatlarından şikayetçi olanlar KDK'nın kapısını çaldı
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 13:47
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Kütüphane konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, bakanlık bürokratları ve eğitimciler katıldı.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören ve 55 farklı ülkeden gelen öğrencilerinden oluşan Bir Dünya Türk Müziği Korosu, tören öncesi ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve öğretmen Mustafa Cumhur Çankal eşliğinde Türk sanat müziği konseri verdi.

Tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalara bir yenisini ekliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Eğitim ve kültür arasındaki ilişki güçlendiğinde eğitim kalitesi de yükselir"

Milli Eğitim Bakanlığı ile farklı alanlarda yürüttükleri ortak çalışmalara işaret eden ve kültür ile eğitim konusunu birbirinden ayırmadıklarını vurgulayan Ersoy, "Eğitim ve kültür arasındaki ilişki ne kadar güçlenirse, kültür ve sanat eğitim öğretim hayatımızın içine ne kadar daha fazla nüfuz ederse inanıyorum ki eğitim kalitesi de o kadar yükselecektir." dedi.

YTB marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarla daha sağlıklı ilişkiler kurduklarını belirten Ersoy, onların sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, sundukları çözüm önerileriyle vatandaşların yaşadıkları ülkelerde kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağladıklarını anlattı.

- "Türkiye bursları 172 ülkeden 165 bin başvuru aldı"

Her yıl Türkiye'deki okullardan mezun olan Türkiye burslusu gençlerin dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin gönüllü elçisi olduğuna işaret eden Ersoy, 2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye burslarının 2022'de 172 ülkeden 165 bin başvuru aldığını bildirdi.

Halihazırda 15 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini paylaşan Ersoy, öğrencilerin büyük bir kısmının mezuniyetlerinin ardından Türkiye ile ticari, ekonomik, kültürel bağlarını bir şekilde sürdürdüklerini hatırlattı.

Soydaş ve akraba topluluklar coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik ve sosyal sektörlerin iş gücü taleplerini mesleki ve teknik eğitimle karşılamak, uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek amacıyla ortak bir çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, "Kardeş topluluklardan belirlenecek gençlerimizin Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleştirilmesi ve desteklenmesi planlanmakta olup Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu'daki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar sabırla ve inançla el attıkları her alanda emeklerinin karşılığını aldıklarını görmenin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ersoy, "İnanıyorum ki Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerden gelip eğitim alan gençlerimiz mezun olduktan sonra kendi ülkelerine gittiklerinde Türk hoşgörüsünü ve kültürünü en iyi şekilde anlatacak ve bizim ülke olarak gösterdiğimiz kadirşinaslığı asla unutmayacaklardır. Bu gençler, gelecekte İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın uzatacağı eli Bosna'da, Üsküp'te, Tiran'da, Prizren'de tutacak olanlardır." diye konuştu.

- Özer: "Yeni bir taç ilave ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer de törende yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim liseleri konusunda iş birliği içinde çalıştıklarına işaret etti. Özer, akademik becerileri güçlü bir gençliğin yanı sıra Türkiye'nin değerleri, kültürü, irfanı ve hikmetini içselleştirmiş, dünyaya insanlık adına farklı şeyler söyleyebilecek kapasitede bir gençlik yetiştirmek istediklerini söyledi.

"Turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için attığımız adımlar her geçen yıl büyüyerek yeni kapsama dahil edilen okullarla zenginleşti. Artık İngilizce ve Rusça hazırlık sınıflarının olduğu, uluslararası turizm alanında eğitim veren ve süreçleri birlikte yönettiğimiz okullarımız var" diye konuşan Özer, bu çalışmaların meyvelerini kısa vadede vereceğini ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan her iş birliğinin kısa sürede meyve verdiğini belirten Özer, "Artık Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm ekibi ve kadrolarıyla birlikte güzel sanatlar liselerimizi yeniden şekillendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

KAPAT [X]

Özer, mesleki eğitimde Türkiye'nin yeni bir hikaye yazdığını ve artık akademik açıdan başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1999'daki katsayı uygulamasının mesleki eğitmede yol açtığı en büyük travma akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Bu akış tersine çevrildi. Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi 6-7 kat arttı. 200 milyon lira bandından yıllık 1 milyar 162 milyon bandına geldi. Bu yıl 1,5 milyar liralık gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda bunun üçte birine ulaştık. İnanıyorum ki 2 milyar liranın üzerine de çıkacak."

Mesleki eğitimin artık inovatif çalışmalar ve yurt dışına ihracat yaptığına dikkati çeken Özer, mesleki eğitim merkezlerinde de ciddi bir dönüşüm başladığını aktardı. Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından tüm Türkiye'de 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının bugün 505 bine ulaştığına işaret eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1999'daki katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerinde çırak sayısı 249 bin 774. Artık mesleki eğitim o katsayı uygulamasının travmasını atlattığı gibi önceki durumundan çok daha iyi bir noktaya geldi. Katsayı uygulamasının mesleki eğitimde yol açtığı hasar tedavi edildiği gibi artık dimdik ayakta, ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmüştür. Bugün buna yeni bir taç ilave ediyoruz. Artık mesleki eğitim uluslararası arenaya taşınıyor. 6 ilimizde 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruyoruz. Gönül coğrafyamızdaki gençler bu okullarda eğitim alabilecekler, aynı zamanda yumuşak güç olarak kamu diplomasisinde ülkemize uzun vadede önemli katkılar sağlayacaklar."

Konuşmaların ardından Ersoy ve Özer, iş birliği protokolüne imza attı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
YÖK: 23 üniversite için akreditasyon değerlendirmesi devam ediyor
YÖK: 23 üniversite için akreditasyon değerlendirmesi devam ediyor
Bakan Özer: MEM'lerdeki çırak-kalfa sayısı 505 bine ulaştı
Bakan Özer: MEM'lerdeki çırak-kalfa sayısı 505 bine ulaştı
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bu fakültede okuyan öğrenciler Almanya'da staj yapacak
Bu fakültede okuyan öğrenciler Almanya'da staj yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
e-YDS 2022/8 İngilizce başvuruları alınacak
e-YDS 2022/8 İngilizce başvuruları alınacak

Bu Habere Tepkiniz

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Hakim 9.Bölüm Fragmanı

Hakim 9.Bölüm Fragmanı

Hakim 9.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 6 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
WhatsApp o özelliği test ediyor

WhatsApp o özelliği test ediyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplarından kimseye çaktırmadan çıkmak mümkün olacak. Ancak sürekli güncellemelere imza atan şirketin son bombası ise mesaj düzenleme. İşte yeni gelen özellikler...