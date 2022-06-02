Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

Milli Kütüphane konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, bakanlık bürokratları ve eğitimciler katıldı.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören ve 55 farklı ülkeden gelen öğrencilerinden oluşan Bir Dünya Türk Müziği Korosu, tören öncesi ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve öğretmen Mustafa Cumhur Çankal eşliğinde Türk sanat müziği konseri verdi.

Tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalara bir yenisini ekliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Eğitim ve kültür arasındaki ilişki güçlendiğinde eğitim kalitesi de yükselir"

Milli Eğitim Bakanlığı ile farklı alanlarda yürüttükleri ortak çalışmalara işaret eden ve kültür ile eğitim konusunu birbirinden ayırmadıklarını vurgulayan Ersoy, "Eğitim ve kültür arasındaki ilişki ne kadar güçlenirse, kültür ve sanat eğitim öğretim hayatımızın içine ne kadar daha fazla nüfuz ederse inanıyorum ki eğitim kalitesi de o kadar yükselecektir." dedi.

YTB marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarla daha sağlıklı ilişkiler kurduklarını belirten Ersoy, onların sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, sundukları çözüm önerileriyle vatandaşların yaşadıkları ülkelerde kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağladıklarını anlattı.

- "Türkiye bursları 172 ülkeden 165 bin başvuru aldı"

Her yıl Türkiye'deki okullardan mezun olan Türkiye burslusu gençlerin dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin gönüllü elçisi olduğuna işaret eden Ersoy, 2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye burslarının 2022'de 172 ülkeden 165 bin başvuru aldığını bildirdi.

Halihazırda 15 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini paylaşan Ersoy, öğrencilerin büyük bir kısmının mezuniyetlerinin ardından Türkiye ile ticari, ekonomik, kültürel bağlarını bir şekilde sürdürdüklerini hatırlattı.

Soydaş ve akraba topluluklar coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik ve sosyal sektörlerin iş gücü taleplerini mesleki ve teknik eğitimle karşılamak, uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek amacıyla ortak bir çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, "Kardeş topluluklardan belirlenecek gençlerimizin Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleştirilmesi ve desteklenmesi planlanmakta olup Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu'daki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar sabırla ve inançla el attıkları her alanda emeklerinin karşılığını aldıklarını görmenin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ersoy, "İnanıyorum ki Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerden gelip eğitim alan gençlerimiz mezun olduktan sonra kendi ülkelerine gittiklerinde Türk hoşgörüsünü ve kültürünü en iyi şekilde anlatacak ve bizim ülke olarak gösterdiğimiz kadirşinaslığı asla unutmayacaklardır. Bu gençler, gelecekte İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın uzatacağı eli Bosna'da, Üsküp'te, Tiran'da, Prizren'de tutacak olanlardır." diye konuştu.

- Özer: "Yeni bir taç ilave ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer de törende yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim liseleri konusunda iş birliği içinde çalıştıklarına işaret etti. Özer, akademik becerileri güçlü bir gençliğin yanı sıra Türkiye'nin değerleri, kültürü, irfanı ve hikmetini içselleştirmiş, dünyaya insanlık adına farklı şeyler söyleyebilecek kapasitede bir gençlik yetiştirmek istediklerini söyledi.

"Turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için attığımız adımlar her geçen yıl büyüyerek yeni kapsama dahil edilen okullarla zenginleşti. Artık İngilizce ve Rusça hazırlık sınıflarının olduğu, uluslararası turizm alanında eğitim veren ve süreçleri birlikte yönettiğimiz okullarımız var" diye konuşan Özer, bu çalışmaların meyvelerini kısa vadede vereceğini ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan her iş birliğinin kısa sürede meyve verdiğini belirten Özer, "Artık Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm ekibi ve kadrolarıyla birlikte güzel sanatlar liselerimizi yeniden şekillendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Özer, mesleki eğitimde Türkiye'nin yeni bir hikaye yazdığını ve artık akademik açıdan başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1999'daki katsayı uygulamasının mesleki eğitmede yol açtığı en büyük travma akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Bu akış tersine çevrildi. Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi 6-7 kat arttı. 200 milyon lira bandından yıllık 1 milyar 162 milyon bandına geldi. Bu yıl 1,5 milyar liralık gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda bunun üçte birine ulaştık. İnanıyorum ki 2 milyar liranın üzerine de çıkacak."

Mesleki eğitimin artık inovatif çalışmalar ve yurt dışına ihracat yaptığına dikkati çeken Özer, mesleki eğitim merkezlerinde de ciddi bir dönüşüm başladığını aktardı. Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından tüm Türkiye'de 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının bugün 505 bine ulaştığına işaret eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1999'daki katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerinde çırak sayısı 249 bin 774. Artık mesleki eğitim o katsayı uygulamasının travmasını atlattığı gibi önceki durumundan çok daha iyi bir noktaya geldi. Katsayı uygulamasının mesleki eğitimde yol açtığı hasar tedavi edildiği gibi artık dimdik ayakta, ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmüştür. Bugün buna yeni bir taç ilave ediyoruz. Artık mesleki eğitim uluslararası arenaya taşınıyor. 6 ilimizde 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruyoruz. Gönül coğrafyamızdaki gençler bu okullarda eğitim alabilecekler, aynı zamanda yumuşak güç olarak kamu diplomasisinde ülkemize uzun vadede önemli katkılar sağlayacaklar."

Konuşmaların ardından Ersoy ve Özer, iş birliği protokolüne imza attı.