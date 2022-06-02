'Noterde damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilsin'

Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Emlak ve kira fiyatlarından şikayetçi olanlar KDK'nın kapısını çaldı
Emlak ve kira fiyatlarından şikayetçi olanlar KDK'nın kapısını çaldı
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

'Noterde damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilsin'

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlik işlemlerinde harçların sadeleştirilmesi, damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 14:00
Yazdır
'Noterde damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilsin'

Türkiye Noterler Birliği Genel Merkezinde yapılan 51. Olağan Kongre'ye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve noterler ile yargı mensupları katıldı.

Kongre için yeterli çoğunluğun bulunmasının ardından Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin, dünyanın dijitalleşmeye devam ettiğini, bu durumun insanların işlerini kolaylaştırdığını ancak güven konusunda da endişeler doğurduğunu ifade etti.

Noterliklerin güven kurumları olduğunu aktaran Cin, güveni tesis etmenin ise sadece teknolojiyi iyi kullanmakla mümkün olmadığını, karşılaşılabilecek sorunlara karşı vatandaş odaklı, yenilikçi çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda teknolojiyi iyi kullanarak nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini aktaran Cin, internet üzerinden verilen hizmetlerin hızla gelişmesinin de kurumsal ve iş yapma süreçlerini etkilediğini dile getirdi. Bu kapsamda e-Devlet uygulamasıyla birçok kamu hizmetinin internet üzerinden yapılabildiğini anımsatan Cin, iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin yurttaş ile devlet arasındaki ilişkileri de dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye Noterler Birliği'nin de dönüşüm ve değişimin bilincinde olarak gelişmeleri takip ettiğini ve uygulamaya koyduğunu ifade eden Cin, "Amacımız, noterlik hizmetlerinin fiziki kapasitesi ile teknik altyapısını güçlendirerek sağlıklı bir zeminde sunulmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Geçmişte noterlik hizmetlerinde yapılan yenilikleri anımsatan Cin, bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve noterlikler konusundaki yasa değişikliği çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

- Başkanlık seçimi 5 Haziran'da

Noterlik hizmetlerine ilişkin önerilerini açıklayan Cin, bunlardan bazılarını miras ve aile hukuku konusundaki çekişmesiz işlemlerin noterlikler tarafından verilmesi, icra ödemesi emirlerinin noterlikler tarafından gönderilmesi, noterlerin yeşil pasaport hakkından faydalanması, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde uzlaştırıcı noterlik konusunda düzenlenme yapılması, şirketlerin kuruluşlarındaki anlaşmaların noterlikler huzurunda yapılması ve sonlandırılması olarak sıraladı.

Noterlik işlemlerinde harçlar konusunda da yasal düzenleme yapılması talebinde bulunan Cin, şöyle devam etti:

"Noterlik işlemlerinde harçlar sadeleştirilmeli, damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilmelidir. İşlemlerde harç miktarının azaltılması, damga vergisinin kaldırılması halinde yargı sisteminde mevcut bulunan tıkanıklık da tahmin edilenden çok daha rahat aşılacaktır. Tüm bunlar yargının iş yükünün azalması, adalete erişimin hızlanması ve adalet hizmetlerinin maliyetinin düşmesi sonucunu doğuracaktır."

Cin, işlem sayılarına bakılarak nöbetçi noterliklerin hafta sonunda sadece cumartesi günleri faaliyet göstermesinin uygun olacağını söyledi.

Bilanço ve bütçe komisyonu raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla devam edecek kongrede, 5 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Pancar şekeri üreticilerinden fiyatlara ilişkin açıklama
Pancar şekeri üreticilerinden fiyatlara ilişkin açıklama
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen sağlık çalışanları eylem yaptı
TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen sağlık çalışanları eylem yaptı

Bu Habere Tepkiniz

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Hakim 9.Bölüm Fragmanı

Hakim 9.Bölüm Fragmanı

Hakim 9.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 6 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
WhatsApp o özelliği test ediyor

WhatsApp o özelliği test ediyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplarından kimseye çaktırmadan çıkmak mümkün olacak. Ancak sürekli güncellemelere imza atan şirketin son bombası ise mesaj düzenleme. İşte yeni gelen özellikler...