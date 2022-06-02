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Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz'' dedi. Eğitim konusuna da değinen Erdoğan, okullarda yaklaşık 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttıklarını belirterek ''Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız'' diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 15:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Milletin evine hoşgeldiniz. Külliyelerin temelinde halka hizmet anlayışı vardır. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı kendine gezmende fayda var dedim. Bugün Millet Kütüphanesi'ni gezdiler. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Önemli olan birileri ne yapıyor değil birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz? Bu proje için birçok mimar arkadaşıma dünyayı dolaşacaksınız oralardan beğendiğinizi alacaksınız ondan sonra projelendirip küllliyemize milletimizin evini yapacağız dedim.

'BATI'NIN AHLAKSIZLIĞINI DEĞİL İLMİNİ ALACAKSIN'

Batı'nın ahlaksızlığını değil ilmini alacaksın ona da kendi mührünü vuracaksın. İstanbul'da da Rami Kışlamızı aynen burası gibi bir kongre merkezinin dışında orayı da kütüphaneye çeviriyoruz. Orası bu bu yıl sonu veya önümüzdeki yılbaşı bitecek.

''BİRİLERİNİN NEIL ARMSTRONG'U VARSA BİZİM DE AHMET'İMİZ, AYŞE'MİZ VAR''

İnşallah içinizden birileri, bir veya ikisi uzaya gidecek mi? Gidecek. Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ahmet'imiz Ayşe'miz Fatma'mız var. Altyapısını yaptık, hazırlıklar devam ediyor.

''BU ÜLKEDE BİR DAHA BORALTAN KÖPRÜLERİ OLSUN İSTEMİYORUZ''

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna, mili iradeye yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Mesleki eğitimin önü kesilerek gençlerimizin geleceği karartıldı. Genç kızlarımızın eğitim hakkı başörtüsü bahanesi ile engellenerek ayrımcılık yapıldı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte yapılan ayrımcılığa ses çıkarmamıştır. Boraltan Köprüsü hadisesini bilir misiniz bilmiyorum. Mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Bu ülkede bir daha Boraltan Köprüleri olsun istemiyoruz. Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz var ama şehitlerimizin on katı on beş katı öldürülen teröristler var.

''BU SENEKİ TEKNOFEST SAMSUN'DA''

Bu sene TEKNOFEST'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Geçmişte ülkemizde en büyük sıkıntı ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık.

''YARDIMCI KAYNAKLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK''

Şu ana kadar yaklaşık 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz.

ÜCRETSİZ YAZ OKULU UYGULAMASI

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Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde ücretsiz yaz okulu uygulamasını başlatıyoruz. Anaokulundan yüksek öğretime kadar devletin tüm imkanlarıyla sizin yanınızdayız. Siyasi bağımsızlığımızın sembolü olan milli teknoloji hamlesini sizinle başaracağız. Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ UZAY PROGRAMI

Uzay misyonunu küçümseyenlere rastlıyoruz. Biri çıkmış her şey bitti şimdi sıra uzaya mı geldi diyor. Bunlar uzaya kağıttan uçak bile fırlatamaz. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda yer alacağız. O göndereceğimiz evladımız belki de bu salonda.''

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