'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'

'Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin fikri mülkiyetle tanışmaları, patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili, fikri mülkiyet ve sınai haklar kültürüyle yetişmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz"

- "Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığında fikri mülkiyetle ilgili her yıl 2,9 ürünün tescili alınmışken 2022 yılında henüz yıl bitmeden 7 bin 200 tane fikri mülkiyetin tescilini almanın mutluluğunu taşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Özer, gençlerin güncel bilim ve teknoloji etkinliklerine katılımlarını teşvik etmek için TÜBİTAK tarafından 53 yıldır istikrarlı bir şekilde düzenlenen etkinliğe katılan öğrencileri kutladı.

Özer, gençlerin bu etkinliğe katılmalarında fedakarlık gösteren öğretmenler ile öğrencilerin ailelerini tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların akademik açıdan dünyadaki akranlarıyla yarışabilir olmaları ve aynı zamanda devlet ve milletin değerlerini içselleştirmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, bilim sanat merkezlerinin, 2020'de 183 noktada gençlerin eğitim öğretim dışında bilim, sanayi, teknoloji ve sanatla özel yeteneklerini geliştirmelerine büyük destek verdiğini kaydetti.

'Bilim sanat merkezlerini 355'e ulaştırmanın mutluluğunu taşıyoruz'

Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Yetenekli öğrencilerimizin bilim sanat merkezlerine erişimlerini artırmak için 2021 yılında bu bilim sanat merkezlerini 225'e ve bu sene de 355'e ulaştırmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin fikri mülkiyetle tanışmaları, patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili, fikri mülkiyet ve sınai haklar kültürüyle yetişmeleri için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bilim sanat merkezlerimizde, mesleki eğitim okullarımızda bu anlamda büyük bir seferberliği yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığında bu birimlerde fikri mülkiyetle ilgili her yıl 2,9 ürünün tescili alınmışken 2022 yılında henüz yıl bitmeden 7 bin 200 tane fikri mülkiyetin tescilini almanın mutluluğunu taşıyoruz."

Okulların 17 Haziran'da yaz tatiline gireceğini anımsatan Özer, yazın öğrencileri yalnız bırakmamak, onların bilim ve sanatla temaslarını artırmak için Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacaklarını dile getirdi.

Bakan Özer, şöyle konuştu:

Bilim sanat merkezlerinde bilim ve sanat, diğer tüm okul türlerinde matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulunu ilk defa tüm öğrencilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk defa bu uygulamayı da öğrencilerimiz istedikleri yerde, Türkiye'nin neresine giderse gitsinler ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri, aynı şekilde öğretmenlerimizin de gittikleri her noktada aktif olarak katılabilecekleri bir mekanizmaya dönüştürdük. Ben bu vesileyle yaz okulumuzun da tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.