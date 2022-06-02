'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın FETÖ'den yargılanmasına başlandı
Kayseri'de emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili, haklarında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle dava açılan 3 avukatın yargılanmasına başlandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ö, tutuksuz sanıklar V.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmaya basın mensupları alınmadı. Sanıklar, haklarındaki iddialara ilişkin savunmalarını yaptı.
Mahkeme heyeti, emekli hakim albay Üçok'un ifadesinin talimatla alınmasına karar verdi.
Sanıklardan M.Ö'nün tutukluluğunun devamına ve V.Ö'nün ev hapsinin kaldırılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart 2022'de, kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen davayla ilgili 3 avukat gözaltına alınmış, avukatlardan M.Ö. tutuklanmış, V.Ö. ev hapsi, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 avukat hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız