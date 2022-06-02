İhracatçıları ilgilendiren kanun teklifi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre, serbest bölgelerin, arazisinin Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üst yapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üst yapıda bulunan malların tasfiyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek.

Teklife göre, üstyapıda bulunan mallar üzerinde haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek gibi şerhler varsa bu haciz veya şerhler verilecek tahliye süresinin sonunda kalkmış sayılacak.

İflas eden, ölen ticareti terk evden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkine karar verilecek. TİM yönetim kurulu, TİM başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği 15 üyeden oluşur ve ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 5 başkanvekili ile bir muhasip üye seçilecek.

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçeleri aktarılan meblağın Ticaret bakanlığınca belirlenen tutarın İhracatı Geliştirme ANONİM Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödeme olarak aktarılacak.

İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mahallesi bulunan Ticaret Bakanlığına tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan taşınmazlar, TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yüz bin ila bir milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek.